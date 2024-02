Marinikin i Đilasov pajtos razjasnio zašto rezolucija EP i udario na predsednika Srbije: Vučić jedini u Evropi nije uveo sankcije Rusiji (FOTO)

Predsednik Odbora za spoljne poslove nemačkog Bundestaga Mihael Rot najoštrije je udario po predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, okrivivši ga za transparent i ruske zastave kojima su mahali navijači Crvene zvezde.

– Među brojnim ruskim zastavama, kojima su mahali navijači FK Crvena zvezda Beograd, nalazio se ogroman plakat: „Srbi+Rusi braća zauvek“. EU i SAD treba konačno da shvati da fudbalske huligane, antizapadne tabloide + TV stanice ne kontroliše Rusija, već sam Vučić – napisao je Rot na društvenoj mreži X.

Among numerous 🇷🇺 flags, waved by fans of the Red Star Belgrade Football Club, there was a huge placard: "Serbs+Russians,brothers forever". 🇪🇺+🇺🇸 should finally realize that it is not Russia that controls football hooligans, anti Western tabloids + TV stations, but Vucic himself! pic.twitter.com/RoQmojPAF8