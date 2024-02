Sin Ratka Mladića: Najvažnije je to što će ga pregledati srpski lekari

Sin nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Darko Mladić izjavio je danas da je za njegovog oca, Ratka Mladića, najvažnije to što ga pregleda tim lekara iz Republike Srpske koji govore srpski jezik.

On je za agenciju Srna rekao da je za njega to veoma bitno, ne samo zato što su oni lekari iz Srpske i emotivnog momenta, već i zbog toga da ga pregledaju lekari koji govore srpski jezik, da sa njima može lepo da se posavetuje i dobije savet, da ih pita precizno.

"Bitno je da se oceni kvalitet govora generala, da on od njih dobije jasna upustva, da ide ta komunikacija na srpskom. Do sada se pokazalo da sama ta činjenica što je on tamo izolovan, ta jezička barijera je njemu velike probleme stvarala, između ostalog, i u tim pregledima. U takvim situacijama i najdobronamerniji prevodilac može da bude višak", rekao je Mladić za Srnu.

On je rekao da je njegov otac tražio eksplicitno da dođe ekipa iz Republike Srpske.

"Shvatio sam da je i tim iz Republike Srpske jako srećan što može da pomogne. Oni će sada da idu krajem februara, pripreme su u toku. Oni su dobili neki datum kada mogu da idu", rekao je Darko Mladić.

On je pojasnio da lekari iz Srpske neće moći da obave specijalističke preglede, već da će samo da posete Mladića i eventualno unesu stetoskop, ako im to bude dozvoljeno.

"Neće biti u prilici da ga pregledaju na bilo kakvim uređajima. Ne znam da li će čak dati da oni sami uključe EKG ili će im dati EKG i neke izveštaje koji imaju od ranije. Mi smo tražili i ranije da se unesu neki aparati. Sada ima tih aparata koji su kao laptopi mnogo moćni, međutim, oni to ništa ne dozvoljavaju", naveo je Darko Mladić.

Kada je riječ o zdravstvenom stanju njegovog oca koji je operisan 8. januara, Mladić je rekao da za pola sata razgovora, koliko im je na raspolaganju, može da oseti da je stanje "nešto malo bolje".

"Verovatno je stabilizovan, ne vidimo dalje propadanje i to je već dobro", rekao je generalov sin.

Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra UKC Republike Srpske dobio je dozvolu da 21. februara u Hagu pregleda Ratka Mladića, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.