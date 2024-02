Novinar televizije Nova S Željko Veljković poručio je na svom X profilu da su svi navijači Crvene Zvezde koji su vijorili ruskim zastavama na utakmici - izdajnici Srbije.

- Gle koliko izdajnika Srbije na jednom mestu - napisao je Veljković.

Amazing atmosphere at tonight's Serbian SuperLeague match.



Crvena Zvezda fans wave Russian flags and chant: "Serbs and Russians, brothers forever".



