Bokan: Mržnja koja dolazi iz Hrvatske prema nama predstavlja neki endemski šovinizam sa kojim treba da se izađe na kraj! (VIDEO)

Ponašanje koje pojedinci u Hrvatskoj pokazuju prema Srbiji i Srbima, nema više veze ni sa čim logičnim, prelazi u čistu patologiju, rekao je za Novo jutro TV PINK Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.

Bokan je, komentarišući paljenje lutke predsednika Srbije u Hrvatskoj, rekao da su oni taman dobili oprost od Evropske unije za Jasenovac, međutim, kako kaže, đavo im ne da mira.

- Oni stalno pokazuju da njihov odnos prema nama nema nikakve veze sa međuljudskim, političkim stvarima, već da je to nešto duboko patološko - rekao je Bokan.

Kako kaže, mi svi znamo fenomenalne Hrvate u istoriji, kao i danas, posebno među sportistima, ali postoji deo njih koji neprestano i ispočetka obnavljaju i podsećaju da je mač, oganj i lomača njihov metod razgovora sa Srbima.

- Na početku njihovog rituala, Putin na magarcu vodi Vučića na konju. Verovatno je mržnja njihova prema nama kao neki endemski šovinizam sa kojim treba da se izađe na kraj. Oni lukavo kroz formu karnevala oni guraju tu priču - rekao je Bokan.

Kako kaže, strašno je što su njihovi mediji ovo doživeli kao vedar osećaj, kao šalu.

- U njihovom rečniku to ima konotaciju izgovora za legalno i nekažnjeno pokazivanje mržnje prema Srbiji. Da li je slučajna njihova tolika mržnja prema Vučiću? Da li je slučajno što im on toliko smeta? Da on nije toliki patriota srpski to ne bi bilo tako, ali nam govori da mržnja prema njemu svedoči da ga poistovećuju sa srpskim narodom - rekao je Bokan.

Petar Đurđev, istoričar, rekao je da je ovo jedna jako ozbiljna konotacija na šire procese koje možemo videti i koji se trenutno odigravaju na Balkanu.

- Videli smo i nastup Kurtija na Savetu bezbednosti gde optužuje Srbiju da je piun Rusije u ovom delu sveta, vidimo i ova dešavanja u Hrvatskoj, kao i delovanje dela opozicije unutar same Srbije, onda zaključujemo da sve ovo nije slučajno i da postoji mnogo šira maska koja treba da vodi ka destabilizaciji Srbije - rekao je Đurđev.

Kako kaže, očigledno kao najpotentniji simbol moći i napretka Srbije koji se ostvaruje u prethodnih 10 godina vide Aleksandra Vučića, koji je samim tim i predmet njihove mržnje.

Autor: