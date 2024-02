DELU JAVNOSTI SMETA SVE ŠTO IMA VEZE SA SRBIJOM I SRPSTVOM! Rajić za Pink: Nemaju oni problem sa vatrometom, da je u Americi bili bi oduševljeni, to govori o njihovom licemerstvu (VIDEO)

Srbija se proslavom Dana državnosti predstavila kao moderna država, koja neguje svoju tradiciju i brine o ljudima, ocenili su sagovornici Pinka. Kako navode, delu javnosti koji je kritikovao vatromet ne smeta vatromet kao takav, već sve što ima veze sa Srbijom i srpstvom.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da se različitim manifestacijama pokazalo da se na jedan lep, kulturan način može proslaviti Dan državnosti.

- Vatromet je, na primer, u Americi doživljaj. Kada neki stranac dođe u Ameriku on se time oduševi i verujem da ovi koji to u Srbiji zameraju, tamo bi se oduševili, a to govori o njihovom licemerju. Ne smeta im vatromet kao takav, već što se slavi Dan državnosti - istakao je Rajić.

Kako je napomenuo, deo javnosti, ni jedan praznik koji se ovde obeležava ne doživljavaju kao svoj.

- Oni u svemu tome što ima veze sa Srbijom, srpskom i zdravim patriotizmom vide nešto retrogradno. Taj deo javnosti nije brojan, ali je disproporcionalno prisutan u medijima - istakao je Rajić.

Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost je govoreći o proslavi Dana državnosti istakao da smo svedočili prelepim scenama.

- Od dronova, zastava koja je formirana, vatrometa. U jednoj slici smo imali priliku da vidimo i tradiciju i napredak Srbije i sve je to odalo jedan utisak moderne države, ali i one koja neguje svoju tradiciju i rado se seća bitnih datuma u istoriji - rekao je Blažić.

Kako je dodao, o tome koliko Srbija brine o ljudima govori i podatak ko je sve dobio oredenje od predsednika Srbije.

- Više nije sramota reći da si Srbin, i da si nešto uradio za svoju zemlju, kao što je bilo pre 2012. godine. To je potvrda da se vodi jedna odgovorna politika prema ljudima koji su spremni ono najvrednije da daju za Srbiju.

Đorđe Todorov, takođe iz Centra za društvenu stabilnost, je istakao značaj Dana državnosti.

- Imamo šta da slavimo i na šta da budemo ponosni. To je jedan svečani datum, kada se obeležava i jedan istorijski događaj i sve ono što nam je ostalo od predaka, za šta je vredelo i ostaviti život i sada se boriti - istakao je Todorov.

Kako je dodao, svako ko je juče dobio orden ili medalju od predsednika Srbije je to na neki način zaslužio i tu nema mesta "prebiranju".

Autor: