VUČIĆ: Ništa ne bi bilo ni od Partizana ni od Zvezde da nije DRŽAVE! Hoćete da vam kažem kako se plaćaju porezi?!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o izjavi Željka Obradovića.

- Danas smo među prvima u svemu. Neću u to da ulazim, govori o onima koji to izgovaraju. Ne moraju ovi iz kluba da žure da se vidi koliko je novca dato, sve je transparentno. Mogao sam da se smejem na gluposti onih koji bi trebalo da su odgovorniji. To je još jedan napad na državu. Pričam o raznim klubovima. Bogom je dano da ste protiv države. Kada postignete uspeh kažete da je uprkos državi. Ništa ne bi bilo ni od Partizana ni Zvezde da nema države. Ni jedan klub u Evropi nema toliku podršku koliko imaju Zvezda i Partizan od države. Direktan novac od države, o Telekomu, Nisu, preko grada, gradskog novca, sve to jer je država tražila da budu pomognuti - rekao je Vučić i dodao:

Plaćamo enromne sume novca. Po tri puta nižoj ceni dobijaju halu Arena, izlažanje u susrtet oko poreza, privatnike kojima država kađe da podrže klub za koji i ne navijaju. Najlakše je da kažu "Vučiću p..deru". Pa sad ćete svi da dobijete. To je jer nemamo privatne klubove. Ne mogu oni da kažu čestitamo sportski, pretežno su sudije krive, ili je to morao neko drugi da naredi. Sve ću to reći Malom da pripremi. Država je uvek najlakša moneta za potkusurivanje. Najlakše je reći da su protiv države, ali je sramota reći da dobijaju pare od države.

"Postojali ne bi bez države, nemojte da vas lažu"!