Orlić: Srbija ne krije da nabavlja razna sredstva za vojsku kako bi čuvala mir

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS9 Vladimir Orlić izjavio je večeras u Hit tvitu na televiziji Pink da Srbija ne krije da nabavlja razna sredstva za vojsku kako bi čuvala mir i da se to moglo videti kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao vojne jedinice u sredu u Nišu.

Orlić je naglasio da Srbija nabavlja različita vojna sredstva i sa Istoka i sa Zapada. "Mi to ne krijemo - Srbija vodi svoju suverenu i samostalnu politiku i nabavljamo sve ono što je za nas dobro, korisno, što našoj državi obezbeđuje stabilnost, sigurnost našim ljudima. Dakle, ništa ne radimo na mala vrata, mi to kažemo otvoreno", rekao je Orlić za Pink. On je dodao da neke države, zbog komplikovanih međunarodnih odnosa, žele da prodaju oružje Srbiji, a neke ne. "Ovi koji bi hteli često ne mogu to da urade na jednostavan način jer im ovi drugi ne daju i sve to znamo. Ali i u takvim uslovima mi uvek gledamo šta je za nas najbolje i najvažnije i možemo da budemo više nego ponosni na činjenicu da Srbija ima sve one fantastične stvari koje ste mogli da vidite u ovom obilasku predsednika Vučića", rekao je on. Orlić je ocenio da paljenje lutke s likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića na karnevalu u Kaštel Starom predstavlja "mržnju prema srpskom narodu". On je naglasio da takvim postupcima pojedinci pokušavaju da uplaše predsednika Vučića i nateraju ga da prestane da se bori za Srbiju, "iako da bi svima trebalo da bude jasno da se to neće dogoditi". "Kao što vidite, neki smatraju da im je dozvoljeno sve i nažalost, ovi drugi, malo veći i snažniji, to tolerišu i dozvoljavaju da se ponašaju na taj način, pa su se navikli. Raspušteno. To je pre svega refleksija njihovog odnosa prema srpskom narodu i to svi znaju", rekao je Orlić. On je dodao da je ovaj čin "refleksija odnosa i prema predsedniku Vučiću" koji je, kako je rekao, pre svega izazvan time što on postiže mnogobrojne uspehe. "Između ostalog, Srbija je prestigla i Hrvatsku na svetskim rang listama, gde se pokazuje jačina nacionalnih armija. Prve godine, kad se to desilo, bilo je velika vest svuda. A sad, znate koliko smo odmakli? Deset pozicija i to nije jedina kategorija u kojoj ih prestižemo i tek ćemo da ih prestižemo", rekao je Orlić. Dodao je da je Vučić "više nego dobro" reagovao na ovaj incident rekavši da je zadovoljan time što je "glavna meta". Orlić se osvrnuo i na negativne komentare dela javnosti o proslavi Dana državnosti rekavši da od određenog dela opozicije nikada niko neće čuti bilo šta pozitivno o Srbiji. "Na šta su posebno alergični? Na sve dobre stvari, izvanredne stvari, svaki uspeh države. Jer ovo je vreme koje će ljudi iz očiglednog razloga uvek da vezuju za ime predsednika Aleksandra Vučića, jer se sada sprovodi ona politika koju je lično predsednik države uspostavio, lider je te politike godinama već. I svaki uspeh države danas za njih je kao kazna božja", rekao je Orlić.