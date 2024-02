Konsultacije o određivanju mandara od ponedeljka! Vučić: 1. marta ćemo znati da li se ponavljaju izbori u Beogradu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je od ponedeljka konsultacije povodom određivanja mandatara.

- Od ponedeljka krećemo u konsultacije u skladu sa Ustavom, verujem da ću tokom sledeće nedelje obaviti razgovore, s onima koji žele i posle toga biti spreman da odredim mandatara. Što se tiče primedbi na biračke spiskove u Beogradu potpuno je besmislena - naveo je Vučić za Javni servis.

Kako ej dodao, birački spisak je nešto što je dostupno svima. Svakom čoveku koji može da proveri da li je upisan ili nije.

- Birački spisak je uvek izgovor za neke ljude koji ne žele dovoljno da znaju, koji se prave da ne znaju, i koriste to kao pravdanje za sopstvene neuspehe - istakao je predsednik Srbije.

Pred nama je mnogo važnih pitanja, mnogo teških izazova, ali i mnogo dobrih stvari. Zato sam siguran da ćemo imati jednu veliku većinu, ali bilo bi dobro da se jedan određeni broj njih pridruži i svojom kritikom, i kritika, dobra kritika, čvrsta, zasnovana na dokazima, od strane opozicije je veliki doprinos

O Rezoluciji Evropskog parlamenta Kad je u pitanju Rezolucija Evropskog parlamenta, Vučić kaže da se na njenom početku navodi da je on "zloupotrebio poziciju" time što je raspisao izbore, a podseća da su izbori raspisani na izričit zahtev opozicionih stranaka. - Bilo je važno da se kesa laži pospe po Srbiji, zbog čega? Zbog geopolitičkih interesa. Njihovi interesi su nezavisno Kosovo, sankcije Ruskoj Federaciji... Čekamo izveštaj OEBS-a i u skladu sa tim ponašaćemo se odgovorno. - Policajci su te večeri dva i po sata trpeli teror. Gađali su ih šipkama, motkama, kamenicama, dva i po sata su ljudi ćutali, trpeli njihove udarce, zato što su štitili od nezakonitog ulaska u njihovu instituciju. I posle toga je ta akcija bila veoma kratka, veoma efikasna, pedeset puta slabijeg intenziteta od drugih evropskih zemalja - rekao je. - Srbija ovog puta neće da strada ni zbog čega. U Srbiji postoji dovoljno organa koji su zaduženi za sprovođenje kakvih god hoćete istraga. Imali smo samo političko mešetarenje i pokušaj da se izbegne odgovornost za po ko na koji po redu poraz i ništa više - naglasio je Vučić.

Govoreći o beogradskim izborima, je istakao da je samo četvoro ili petoro posmatrača učestvovalo u hajci, a uz to su potpisali zapisnike.

- Beogradskih izbora će biti ako ne bude legitimne većine, a legalne ima - istakao je Vučić i podsetio da su 2008. godine demokrate formirale nelegitimnu vlast, ali legalnu na čemu im je on i čestitao.

Mene jedino što zanima jeste da postoji poštovanje građana Srbije, a ne stranaca. Sa onim što misli Jerković imamo veći legitimitet nego što je imao Đilas 2008. godine. Ako se Nestorović ne saglasi, mi ćemo ići na izbore. Ne znam da li će to biti relaksacija. Mislim da će ponovo da izgube oni koji misle da treba da pobede.

Kako je dodao, da li će biti izbora ili ne znaće se 1. marta.

Na pitanje da li je moguće da gradska vlast bude suprotna od republičke, Vučić je rekao da to nije nemoguće, ali da za to mora postoji saglasnost građana.

- Sve je moguće. Moglo bi da se desi, ali ne lako. Morate da dobijete narodnu volju za to. Pa ne znam šta to znači. Vi sad tražite od mene da ja kažem super bi bilo ako imamo nove izbore, glasajte za nekog drugog pa će to da bude u prevodu. Ja sam želeo da budem gradonačelnik u dva navrata. Jedan put kada sam išao protiv Bogdanovića i izgubio za nekoliko hiljada glasova i mogao sam to pet godina da ne priznajem i sto godina da ne priznajem, ja sam u pola deset uveče čestitao. Tako to rade džentlmeni. Tako to radi politička gospoda. I ljudi svakog poraza izvuku neki nauk, korist, nauče lekciju i guraju napred. Drugi put sam imao potpisane sporazume sa Socijalističkom partijom Srbije. Samo sa njima sam to želeo - rekao je Vučić.

Izrazio je uverenje da će, ukoliko bude završena eksproprijaciju na čačanskom delu, biti završen autoput do Kraljeva.

- Razmislite, autoput do Kraljeva. Do Kraljeva ćemo ići za sat i deset, petnaest minuta. Beograd, Kraljevo. Završićemo autoput s druge strane i od Koševa do Trstenika, dakle do Vrnjačke banje, sat i dvadeset i pet minuta maksimalno. Završićemo ove godine u septembru ili oktobru najkasnije i put do Požege. Očas posla ste na Zlatiboru, jer je to najgorih tih dvadeset i jedan kilometara koji nam je ostalo kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru. Dakle, a da ne pričamo o Arilju, Ivanjici i odlasku dole ka Dugoj Poljani. Kladnici, Kušićima i Dugoj Poljani. Dakle, završićemo do Loznice, brzu saobraćajnicu, Šabac, Loznica, posle autoput Ruma za Šabac - naglasio je predsednik Srbije i dodao:

Završićemo ove godine, sve ove godine, Sremska, Rača, Kuzmin, tih devetnaest kilometara. Završićemo tih pet i po kilometara do Valjeva, završićemo brzu saobraćajnicu do Požarevca, pa sad ko ide gore ka Velikom Gradištu i Golubcu, ko ide ovamo ka Petrovcu, Salakovcu, Batuši i Malom Crniću, ko ide ovamo ka Kučevu, to ćemo završiti. To je sve ove godine gotovo. To je drugačija Srbija. To je druga energija. A to ne može da izgura samo Vučić. I to ne može da izgura samo Ana, ili samo Miloš, ili samo neko. Zato je potrebno da svi u Srbiji navijamo za to da se time ponosimo.

Od Beograda do Subotice već od 1. decembra za sat i 15 minuta

Predsednik Srbije je saopštio da će do kraja septembra biti završena pruga Novi Sad - Subotica, a nakon toga stižu i test vozovi.

- Već 1. decembra idemo od Beograda do Subotice za sat i 15 minuta. Može neko da me voli ili ne, ali to je druga zemlja - istakao je Vučić i dodao da ne traži podršku da bi imali jednoumlje, već da bi se razvijala Srbija.

Ekspo nije samo Ekspo

Upitan o sredstvima koja su planirana za Ekspo, Vučić je rekao da Ekspo nije samo Ekspo. - To nije samo sajam, napravićemo najmoderniji. Mi pod Ekspom ne podrazumevamo izgradnju našeg severnog osmeha, to nema veze sa Ekspom. Nas će troškovi za Ekspo da izađu preko 2,5 milijarde, za izložbu. Sve ovo drugo što sam pričao pruga Beograd - Niš, skoro 3 milijarde, sve je to deo Ekspa. Deo Ekspa je i pruga od aerodroma do Obrenovca preko Ekspa i Nacionalnog stadiona, i aerodrom u Nišu gde sad mi moramo da intervenišemo i uradimo kanalizaciju, da bismo mogli dalje da ulažemo, jer recimo aerodrom u Nišu sa 27.000 putnika, došao je ove godine do 448.000 putnika. Naše kompanije dobro rade, sve je to Ekspo. U Ekspo nam ulaze i mamografi i magnetne rezonance i porodilišta, u ovom trenutku u Srbiji imamo 57 porodilišta. Radovi su u Vranju, Prokuplju, Leskovcu i Novom Pazaru. Svih 57 ćemo da ili uradimo nova ili rekonstruišemo. Završava se Višegradska - rekao je Vučić.

Istakao je da hoće da nam majke, koje treba da nam donesu decu, imaju najbolje moguće uslove.

- Time spasavamo živote ljudi, otvorite ih što pre. Hranitelji male Nađe znaju da će dete-leptir imati lek na godišnjem nivou. Mi smo jedna od 3 zemlje u Evropi koja to finansira. Dajte ljudi to da vidimo da dođu mamografi, imamo problem sa tim, to je moja muka. Moram da zovem svaki dan po 50 puta. Poslali smo u Kladovo 13.12. nije otvoreno, u Pirot nije otvoreno, Obrenovac nije otvoreno. Ima mnogo i tamo gde je otvoreno.

- Dajte da pokažemo više brige o ljudima, da sa tim nastavimo i posle izbora, da radimo za ljude, da se borimo za njih. Da pokažemo, kad imate pitanje inflacije, da izađe neko i pokaže zašto raste cena nafte. Mora neko da izađe da objasni, ne moram ja kao predsednik to da objasnim. Dajte imate pet državnih sekretara, pošaljite ih da to pokažu narodu. Kažite ljudima, vidite da držimo inflaciju pod kontrolom, samo se sekiramo zbog ove nafte. Penzioneri sa 14,8 imaju realno povećanje penzija. Dajte da ih zadržimo, da ta povećanja imaju smisla - istakao je.

Na dnevnom nivou dobijem 150 pretnji smrću

- Kada me kritikujete sa tim zašto ovoliko para, odgovorim "ja sam samo živ čovek". Samo se postavite u moje cipele jedan dan. Na dnevnom nivou dobijem 150 pretnji smrću. Moja porodica u celini na dnevnom nivou dobije oko 50 pretnji smrću. Na najuvredljiviji način se izjašnjavaju o meni, prosute laži i uprkos tim pritiscima, a ljudima ni ne smete da kažete sve, jer je politika takva, morate da pazite da ne prekoračite granicu, ne služite se lažima, ne opsujete nikoga, bilo da govorite na ruskom, engleskom - istakao je.

Uveren je da mu niko ne može ospori marljivost, ako ništa drugo.

Kako naći jeftin novac?

- Postoje tri problema, jedan je gde ćete naći novac koji je danas mnogo skup. Pitanje je uvek vaša stopa rasta. 3 problema sa kojima se danas suočavamo su: kako naći jeftin novac, kako da vam to utiče na deficit i javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod - objasnio je Vučić i dodao:

Pruge, fabrike, reindustrijalizacija naše zemlje, to vam podiže rast. Šta je problem? Kako naći novac. Imamo preko 4 milijarde evra u ovom trenutku na računu i opet su nam veći prihodi nego što smo predvideli i budžetom i nego što smo očekivali.

- Kada rešite i pitanje deficita, onda vam se uvek ogleda pitanje javnog duga. Novac imamo, relativno jeftino ga nabavljamo, padaće od septembra verujem. Držaće duže visoke kamatne stope, ali od septembra idu niže stope, pa će ljudi opet moći da uzimaju kredite, biće im jeftiniji za stanove i ostalo. Sve ovo je strašno važno i zato je važno da tome pristupamo na ovako energičan način - naglasio je.

- Kakva nam je država? U perfektnom stanju, malo koja zemlja ima takvo stanje javnih finansija. Problem je možemo li mi ovo sve da izgradimo i uradimo, problem je hoćemo li stići sve - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da će veliki broj radnika morati da bude iz inostranstva - više od 12.000 ljudi.

- Najmanje toliko. Možda čak i 20.000 ljudi. Da učestvuju u radovima iz različitih zemalja. Za sad smo imali najviše iz Indije i Turske, verujem da će biti iz Filipina, Bangladeša i mnogih drugih zemalja. Mi nemamo tu radnu snagu, to pokazuje da kao zemlja napredujemo - naglasio je Vučić.

Do 2027. prosečna plata 1.400 evra

Dodaje da ćemo brzo stići do prosečne plate od 1.000 evra, a u decembru je bila između 830 i 840 evra (prosečna plata u Srbiji).

- Verujem da ćemo moći da vidimo značajniji povratak naših ljudi iz inostranstva. Zato je važno, naša želja je da u 2027. imamo 1.400 evra prosečnu platu i uveren sam da to možemo.

Kada je reč o stranim investicijama, Vučić je istakao da u prvih 40 dana ove godine imamo rekordan nivo stranih direktnih investicija.

- Bio bih zadovoljan i sa 4,5 milijarde, ali bih bio zadovoljan i sa 5 milijardi. To su dobre vesti, nemam tu strah, moramo tu da se ponašamo odgovornije - istakao je Vučić.

Vučić je podvukao da nema gazdu.

- Ili imam, a to su građani Srbije - naglasio je Vučić.

Kada je reč o zahtevima da se uvedu sankcije Rusiji, predsednik je rekao da se ne busa u prsa i da je Srbija osudila, kako on kaže, "napad na Ukrajinu".

- Dve godine smo jedini u Evropi koji imaju takav stav. Jesam li Rusija juče rekao da im se zaklinjem? Nisam. Pitali su me, rekao sam "ne znam", ali moje "ne znam" znači više nego od velikih prijatelja "čvrsto da". Čita se po delima, a delima sam to dokazao. Ne mogu da garantujem nekoj drugoj zemlji kako ću da se ponašam, jer se vodim interesima svoje zemlje. Ali sam dokazao u ove dve godine da možemo da budemo istrajniji nego svi oni koji su im se ulizivali i govorili "da, da, da" a to govori kakvu stabilnu i samostalnu politiku Srbija vodi. Ovo ludilo ide u mnogo težem smeru svuda u svetu. Ja vidim pobedničku euforiju sada u Rusiji. Voleo bih manje da je vidim. Ja vidim reakciju i sve odbrambene mehanizme, kako kao kod ježa bodlje se podižu na Zapadu i odnosi postaju sve žešći i opasniji. Samo se plašim da će biti sve gore u svetu. Nadam se da se to neće završiti još većim tragedijama. I čini mi se da sam bio u pravu kada sam pre dve godine govorio u kom smeru će to da ide. A to gde će Srbija da bude, pa ponašaće se u skladu sa svojim interesima - istakao je.

Naveo je da je imao telefonski razgovor sa Šarlom Mišelom od 40 minuta.

- I otvoren je bio. Razgovaramo o svemu, vrlo koristan razgovor o Srbiji, agenda rasta, naravno i KiM, naravno i Banjska. Ja kažem "ja sam kriv", da se objašnjavam šta je kad bilo, jednostavno ne vredi. Uvek ću da budem na strani Srba koji su prognani, jesam ja za to kriv? Ja sam kriv. Znam ja ko traži čiju krivicu. Ne foliram se i ne pravim naivan, nema problema, udari tamo gde treba, bez obzira što ja volim to što su naši momci uradili. Nije bilo nikakvog nasilja, proterivali su ih sa njihovih ognjišta, ali šta da radite. Mislim da Evropa mora da sagleda svoje strateške interese i da ponudi nešto Srbiji - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, to je dobra šansa za sve nas - hoćemo li biti za 3 ili 4 godine član EU - nećemo, ali možemo li da dobijemo grin lajt, sve to možemo i to sve znači bolji životni standard u Srbiji, bolji život naših penzionera.

- Moramo da zaštitimo svoja ognjišta i svoju zemlju u skladu sa Ustavom Srbije - naglasio je Vučić. Kako je naveo, takozvano Kosovo je čedo zapadnih sila i kako god da su ljuti na njega, pomilovaće ga da "dete spava lepo u kolevci"

Njih šestoro je bilo prekoputa mene u Briselu. Rekao sam im "sve što smo rekli da ćemo da ispunimo, ne možemo da ispunimo ono što je suprotno Ustavu Srbije, što sam rekao i u Narodnoj Skupštini, nikada nikoga nismo lagali, a to je: ne možemo da ispunimo teritorijalni integritet Kosova, Ujedinjene Nacije članstvo i u agencijama institucijama i organizacijama UN".

- Rekao sam šta je ono što mi možemo da ispunimo, a šta ne možemo. Pri svemu tome, mi smo deo toga krenuli da ispunjavamo, Priština ništa nije ispunila, ni iz tog ni iz bilo kojeg drugog papira, i nikada neće - rekao je Vučić.

- Kroz te rasprave koje mi vodimo ovde, problem je što mi sebi i svojoj zemlji nanosimo štetu i dajemo Kurtiju "municiju", i to je ono što sve vreme radimo, ali šta ću ja tu, kad je veća želja i potreba svakome da naudi Srbiji, pa makar donoseći nešto loše Srbiji da se makar malo našteti Aleksandar Vučić jer je to važniji cilj nego da se učini nešto dobro za našu zemlju - rekao je.

Srbija, napomenuo je on, ima mnogo onih sa kojima se dogovara i pregovara, ali se svi u svetu vode interesima.

Vučić se osvrnuo i na temu litijuma:

Pokušaću da predstavim te stvari na drugačiji način. Ja to što sad radim, radim u korist svoje štete. Svi u Srbiji su protiv toga (litijuma), ima jedan čovek koji sme javno da kaže da ima drugačije mišljenje i to sam ja. Ne interesuje me ta kompanija koju su doveli ti koji su pre mene bili na vlasti. Koliko ljudi mi imamo u Loznici, Malom Zvorniku, Bajinoj Bašti... Koliko ljudi imamo da prenoći? 120,130 hiljada? Teško. Ljudi odlaze, u Novi Sad, Beograd, inostranstvo. Je l' hoćemo taj trend da nastavimo ili da idemo u suprotnom smeru. Bog nas je nagradio nečim, nemamo more, imamo litijum. Je l' možemo da dobijemo sve garantije da će to da bude najbolje zaštićena životna sredina ili ne? Ako možemo, okej, ako ne možemo, nećemo da idemo u to. Tražićemo od zelenih u Nemačkoj, svih onih koji su kritikovali da dođu i da kažu da oni garantuju da je tako, a možete da mislite šta ja mislim o zelenima u Nemačkoj.

- U ovome govorim potpuno svestan da je mnogo lep posao svih onih koji će da me napadaju posle toga. Moj posao nije da ljudi budu zadovoljni onim što ću da izgovorim, već prosperitetom koji pravimo. Ja verujem da to našu zemlju može da razvije, da imamo preko 200.000 ljudi koji će tamo da živi, i ne samo tu već i sa druge strane Drine. Da uvećamo BDP i razvijemo našu zemlju, da budemo jedna od 3 najbrže rastuće ekonomije u narednih 20 godina, verujem da to može da bude velika šansa, a ne moramo da je iskoristimo, kao što smo je već jednom prokockali - rekao je Vućić.

