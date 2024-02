VUČIĆ OTVORIO 45. MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA: Srbija prošle godine bila PRVA U SVETU po stopi rasta prihoda od stranih turista

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju 45. Međunarodnog sajma turizma na Beogradskom sajmu.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Vučić je napre poželeo svima dobrodošlicu u Srbiju. Dodao je da je prvi put u istoriji broj stranih gostiju veći od domaćih turista.

- Ljude koji u našu Srbiju dođu punog i otvorenog srca, verujem, uvek će dočekati iskrena, neretko i veličanstvena dobrodošlica. Naš slavni pisac Branislav Nušić davnih godina opisao je Sokobanju "Sokobanja - Soko Grad, dođeš star, odeš mlad." Iako smo svi to znali, nismo znali da je baš Nušić tvorac ovih stihova - rekao je Vučić i dodao:

Tih dva miliona i sto hiljada stranih turista koji su toku prošle godine posetili našu zemlju ovde su došli nošeni idejom o dolasku na jedno lepo, zanimljivo i pre svega bezbedno mesto.

- Prvi put u istoriji Srbije broj stranih gostiju je premašio broj domaćih turista. Danas, sa nemalo ponosa, obaveštavam vas da je Srbija u prošloj godini bila prva destinacija u svetu po stopi rasta prihoda od stranih turista u odnosu na 2019. godinu i iznosila je 79%. Ovo nisam rekao ja, već najnoviji barometar svetske turističke organizacije. Devizni priliv od turizma u 2023. godini iznosio je rekordnih 2,55 milijardi evra, što je za milijardu i 112 miliona evra više nego 2019. godine, a čak 3,5 puta više nego 2012. godine. Prošle godine imali smo ukupno 4,2 miliona dolazaka turista i 12,4 miliona noćenja, što je više nego dvostruko više u odnosu na period od pre deset godina. Takođe, Srbija je u 2023. povećala broj dolazaka stranih gostiju za 15% u odnosu na pre-pandemijski nivo prometa - rekao je Vučić.

- Pri tome, u 2023. strani gosti su realizovali 5,5 miliona noćenja, tri puta više nego što je bilo u 2012. godine. I sad, uz vaučere koje smo organizovali, neko bi rekao da su to izvanredni rezultati. Ove godine imamo, iako je tek počela godine, evidentiran rast ukupnih dolazaka za oko 3%, a broj noćenja čak za 19%. I sve to trebalo bi da znači da smo mnogo toga uradili, a ja bih želeo da ukažem na to da je potrebno mnogo više da radimo i da nisam zadovoljan brzinom kojom isporučujemo rezultate. Na Dunavu, sve ono što smo planirali da uradimo, kroz projekat Zaplovimo Srbijom, tek da smo počeli. Mnogo toga ostalo je pred nama, marina, pristaništa, plaža, biciklističkih i pešačkih staza, gotovo da ništa od te infrastrukture još nismo završili. Još mnogo puteva i pruga, još mnogo toga što je neophodno da uradimo na našim aerodromima, ne samo u Beogradskom, već i Niškom i Čačansko-Kraljevačkom. Broj putnika nam je na aerodromu Nikola Tesla iznosio gotovo 8 miliona i čak 2,5 puta je veći nego 2012. godine, kada smo za celu godinu imali 3,36 miliona putnika. Je li to dovoljno? Nije i neće ni 10 miliona putnika biti dovoljno - rekao je Vučić.

Kako kaže, naše ambicije su mnogo veće. Imamo prelepu zemlju, nismo još ni sebi, ni svom narodu pokazali, a kamoli onima koji bi trebalo da upoznaju našu zemlju.

- Imamo fascinantnu kulturnu baštinu, pitanje je da li su deca u osnovnoj i srednjoj školi, čuli za naše najznačajnije spomenike, manastire, crkve, džamije, bazilike, sinagoge i sve drugo što imamo da ponudimo. U protekloj deceniji izgradili smo čak 126 hotela, pa ih je sada u Srbiji 423. Neko bi rekao više od četvrtine, gotovo 30%. Jesmo li mnogo toga napravili? Nismo. Morali smo više, morali smo snažnije da podstičemo privatni sektor i siguran sam da bismo mogli i oni i mi da zaradimo mnogo više. I već sada vam kažem da nam je potrebno još stotinu novih hotela - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je istakao da će Beograd biti nosilac tog razvoja i to zahvaljujući Ekspo 2027. godine.

- Za Ekspo ćemo uraditi mnogo toga. Predstavićemo zemlju kao mesto inovacija, savremenih tehnologija, lidera u veštačkoj inteligenciji, svakako makar u nivou zemalja naše veličine i naše ekonomske snage. Pokušaćemo da budemo uspešniji čak i od toga. Taj događaj menja budućnost naše zemlje.

Kako kaže, moraće da se gradi još mnogo muzeja, da se osnaži naša ponuda iz sfere kulture, ali i iz sfere onoga što predstavlja turizam zajedništva, turizam privlačenja onih koji žele da potroše svoj novac, a to što ćemo mi da zaradimo više mora da bude pravi podsticaj i rekao bih nešto na čemu ćemo da zasnivamo svoje buduće delovanje.

- I to ne samo u Beogradu, već i u Lebanu, u Caričinom gradu, na Kablaru, u Zaječaru, Kostolcu, Nišu, putevima rimskih imperatora, svuda. Moraćemo da izgradimo i novi prirodnjački muzej. Naš velikan Nikola Tesla dobiće muzej zaista dostojan tog najvećeg kolosalnog imena svetske nauke. Gondole će vrlo brzo spajati Zlatibor sa Pribojskom banjom, Goč sa Vrnjačkom banjom. Za nas je ovo jedna od važnih manifestacija. Važna zbog toga što ćemo sebe da nateramo da radimo napornije, da radimo više, da se posvetimo svom poslu i da ispravimo greške iz prethodne godine i da nikada ne budemo zadovoljni - rekao je Vučić.

OBILAZAK ŠTANDOVA

Predsednik Vučić se uputio u obilazak štandova na sajmu. Vučić na Sajmu turizma prvo posetio štand Kancelarije za KiM.

Na štandu su predstavljeni turistički potencijali četiri opštine sa severa Kosova, kao i sedam južno od Ibra i iz Metohije među kojima su Gračanica, Orahovac, Štrpce i druge.

Predsedniku je uručen poklon naroda iz Sirinićke Župe, kao i poklon vino iz manastira sa KiM.

- Prenesite pozdrave našem narodu sa Kosova i Metohije. Divno ste uredili ovaj štand - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da Srbija može računati na turiste iz celog sveta, posebno onih iz Evrope.

- Pruga Beograd - Subotica koju ćemo da otvorimo, ako se ne varam, u novembru ove godine značiće mnogo za sever Srbije. To će dodatno da podigne taj deo zemlje. Kad izgradite prugu Beograd - Niš, moći ćete da računate na veliki devizni priliv i u tom delu zemlje - ocenio je Vučić.

U razgovoru sa okupljenima, predsednik je najavio da će uskoro posetiti i Sjenicu.

Predsednik Vučić se fotografisao na štandu koji koristi veštačku inteligenciju, a koji ga je prikazao na predstojećem EKSPO-u.

- Lepši sam kao starac nego sad - našalio se Vučić i podsetio da je izdvojeno milion i trista hiljada evra za etno-sela u Srbiji, čime se podstiče privatni sektor.

- Uvek mi za vaučere izdvojimo više, jer tako pomažemo manjim opštinama koje imaju veličanstvenu zemlju.

Na leskovačkom štandu, predsednik je kazao da je pisanje Fajnenšl tajmsa veoma važno i da to treba iskoristiti za dalje ulaganje u ovaj deo zemlje.

Predsednik je istakao da će biti nezadovoljan ako Ekspo poseti manje od osam miliona turista.

- Mislim da sam vam time sve rekao. Nadam se da, ako budemo ovakvim tempom napredovali, da možemo da dođemo i do 10 miliona, verovali vi ili ne - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da pad kamatnih stopa na svetskom tržištu neće doći skoro.

- Suviše su oprezni i američki FED i Evropska centralna banka. Iako svi očekuju da će, zbog svih mogućih izbora, da se to desi u aprilu, najkasnije u junu, ja bih rekao najranije u junu, najkasnije u septembru zato što niko ne želi povratak inflacije. Ceo svet se uspešno oporavlja od inflacije i niko ne želi da se inflacija vrati i zato verujem da ćemo morati malo više da čekamo. Kada se to desi, očekuje nas ubrzani rast jer raste potražnja, novac postaje jeftiniji i građevinska industrija raste... Ali, mi ćemo da pratimo Evropsku centralnu banku pre svega. Ne budite previše optimistični - rekao je Vučić.

O SAJMU

Sajam će se održati u periodu od 22. do 25. februara i okupiće gotovo 400 izlagača iz više od 27 zemalja, najavio je ranije Beogradski sajam.

Grčka je zemlja partner, a sajam će, kako su najavili organizatori, zajedno sa predsednikom Srbije svečano otvoriti i grčka ministarka turizma Olga Kefalogiani.

Paralelno sa ovim sajmom, u halama 2A i 2C, odvijaće se i 19. Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" pod sloganom "Poslužite se".

Na sajmu će prvi put nastupiti Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija.

Zemlje koje se vraćaju i ponovo će učestvovati su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe.

Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali četiri Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih regionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije.

Turistička organizacija Srbije predstaviće se pod sloganom "Srbija. Doživi!", a pored aktivnog odmora akcenat će biti na bogatstvu različitosti, kroz promociju novih brošura pod nazivom "Uporište duhovnosti" i "Moj Dunav".

Nastup Turističke organizacije Beograda biće u znaku predstojeće izložbe EXPO 2027, kada će direktor Miodrag Popović potpisati protokol o promotivnoj saradnji između EXPO 2027 i ove organizacije i sastati se sa predstavnicima turističkih organizacija iz Izmira, radi proširenja turističke saradnje sa Turskom.

