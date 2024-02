ŠAPIĆ: Gradu treba prava SRPSKA vlast koja će voditi politiku u interesu svih građana Beograda!

On je naglasio i da je takođe zvaničan stav koalicije koja se nudi kao alternativa da se uvedu sankcije Rusiji i zatvori zemlja ka istoku!

Beogradu treba prava srpska vlast koja će voditi politiku u interesu svih građana Beograda, koja će se uvek suprotstaviti stavovima koje nudi opozicija, a to je, između ostalog, da treba da priznamo Kosovo i prihvatimo da smo genocidan narod. Potrebna nam je srpska, a ne neka kvazi jugoslovenska politika, lažna politika koja nas je skupo koštala još od Drugog svetskog rata i ako sa njom nismo raskrstili bojim se da smo u velikom problemu.

Mislim da, ukoliko ga budu vodili oni koji ovakve stavove zastupaju, to će biti antisrpska politika koja neće biti u interesu srpskog naroda i svih građana Beograda, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

On je naglasio i da je takođe zvaničan stav koalicije koja se nudi kao alternativa da se uvedu sankcije Rusiji i zatvori zemlja ka istoku i da ne može da prihvati da je to dobra politika za srpski narod niti da bi Beograđani želeli da ih takvi vode.

Šapić je istakao da je način na koji je započeta konstitutivna sednica Skupštine grada bio je jedini način da se, u cilju većeg legaliteta i legitimiteta, dobije dodatnih deset dana za eventualnu skupštinsku većinu.

– Želimo da bude formirana stabilna gradska vlast ili će se ići na nove izbore. Novi izbori znače još nekoliko meseci rada Privremenog organa, potom sledi konstituisanje Skupštine i sve ostalo i to bi značilo da će proteći zaista dosta vremena bez „klasičnog” funkcionisanja Grada Beograda.

Smatramo da postoji prostor za razgovore, jer smatramo da koalicija koju je predvodio gospodin Nestorović nema antidržavne stavove, što je za nas osnov za svaku vrstu pregovora – rekao je Šapić.

Govoreći o Rezoluciji koju je usvojio Evropski parlament, Šapić je rekao da taj dokument sadrži čak i navode o sankcijama Rusiji i Kosovu i Metohiji.

– Ne znam kakve to veze ima sa izbornim procesom u Srbiji. To je čist politički pritisak i nema veze sa izborima, jer da je suprotno to bi se sve dogodilo još u izbornoj noći. Kada je birački spisak u pitanju, pošto je to takođe tema, bilo je nešto više od 13.000 birača više nego 2022. godine na izborima. Samo u okviru tih 13.000 glasača su mogle da se dogode „sve navodne izborne nepravilnosti”. Pitanje za Evropski parlament je da li oni žele da se bave srpskom spoljnom politikom ili žele da pomognu oko izbornog procesa. Neću biti deo nijedne vlasti koja će strancima dozvoliti da se meša u unutrašnje stvari naše zemlje. Predsednik Vučić je dva puta izgubio izbore i oba puta u izbornoj noći čestitao protivniku, ali je on političar koji sve uslovljava suverenitetom i teritorijalnim integritetom naše zemlje. Nikada ne bih pristao da budemo članica Evropske Unije ukoliko to znači da ne bismo imali stoprocentan suverenitet. Mislim da srpski narod ne bi prihvatio da mu kao deo Evropske Unije neko drugi donosi odluke. Sigurno ne bih glasao za zakon koji nalaže da roditelje ne zovemo tata i mama, već „roditelj jedan” i „roditelj dva”. Takvih primera ima dovoljno, poput zahteva da stavimo zastavu koja simbolizuje LGBT populaciju. Dok sam gradonačelnik Beograda, ta zastava nikada neće biti izjednačena sa srpskom zastavom i grbom – dodao je Šapić.

Kada je reč o mogućim izborima Šapić je naglasio da još ima nade se konstituiše vlast, od momenta kada bude istekao svaki formalni rok od tog momenta ćemo da mislimo o izborima.

– U ovom momentu još uvek želim da verujem da postoji objektivna šansa za to jer mislim da bi to bilo najbolje za sve. Trenutno ne možemo da formiramo vlast ne zato što nemamo ljudi koji nisu spremni da sa nama preuzmu odgovornost za vođenje grada već zato što smo podigli lestvicu legitimiteta. Ukoliko ne budemo imali većinu izaći ćemo na nove izbore – zaključio je Šapić.