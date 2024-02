Miloš Vučević, ministar odbrane i potpredsednik Vlade, govorio je u emisiji "Fokus", na televiziji b92, ekskluzivnoj najavi predsednika Vučića o przoj prugi do Subotice, ali i raspadu pokreta pokreta "Mi - Glas iz naroda".

On je istakao da to nije pitanje za nekoga van tog pokreta i da bi bilo nekorektno da bilo ko analizira dublje.

- Imamo vremena do 1. marta, da li postoji većina ili ne biće poznato u narednih 10 dana. Verujem da postoje jednake šanse za izbor nove skupštinske većine, po mom mišljenju to bi bilo bolje, ali nije katastrofa ako građani Beograda budu opet davali glasove. Šta se kod njih desilo u pokretu, zašto je to toliko kratko trajalo, najbolje znaju oni, a građani nek izvedu zaključak iz svega ovoga. Ako glasate za neku političku opciju, koja neće ni sa jednima, drugima ili trećima, šta je svrha? Zašto ljudi glasaju za vas? Ljudi glasaju za vas da biste bili većina. Ne znam šta je smisao te politike. Ja imam upit šta je smisao politike učešća na izborima ako ne želite da preuzmete odgovornost. Šta će biti posle sledećih izbora? Na njima je da budu odgovorni za svoju političku grupaciju. SNS može legalno bez njih, ali je pitanje legitimiteta. Ne želimo ni milimetar senke da padne na skupštinsku većinu. Đilas je pravio nelegitimnu većinu 2008. Otimao i ucenjivao SPS da napusti SRS. I danas drži predavanje šta je legitimno, a šta ne. Ljudi različito gledaju od toga šta im odgovora. SNS će formirati većinu samo ako bude čisto legalna i potpuno legitimna. Ako bude poruka iz njihove grupe da su spremni da dele većinu dobro, ako ne žele samo nemojte da se iznenadite rezultatima. Ljudi hoće da se gradi, žele vrtiće, da se zapošljavaju, bolje azile za životinje, bolji javni prevoz. Smireni smo, staloženi, sebi smo podigli lestvicu po pitanju legitimiteta. Ne znam kakvo spajanje i razdvajanje izbora, to nije matica i šraf. Postoje zakonom i ustavom predviđeni rokovi, to nije pitanje dobre volje. Nije to stvar šta meni odgovara, već postoji Ustav, inače se ide u anarhiju. Videli ste onih pet tačaka koje su Proglas i Đilasova grupacija potpisali, a treća tačka je da Aleksandar Vučić ne sme da bude nosilac liste. Svako može na portalu Republičke komisije da ukucaju svoj JMBG da ukuca i izaći će spisak. Birački spisak je živ organizam, on se dnevno menj, nedeljno, periodično. Neko stiče pravo za glasanje, neko je dobio državljanstvo, neko se preselio, neko je nažalost preminuo i više nije u biračkom spisku. U biračkom spisku je sve vidljivo i proverljivo. Na biračkom mestu postoje članovi biračkog odbora koji proveravaju da li su negde već glasali. Nema tu mistifikacije i zakulisne radnje.

Ne mogu da vrše nasilje i ometaju rad institucija

Vučević je naglasio da nema inkvizicije nad Srbijom i građanima Srbije, već da ima poštovanja Ustava Republike Srbije i dodao:

- Po ko zna koji put prete izlaskom na ulice. Stalno će oni nešto na silu. Ne mogu da vrše nasilje, sve drugo je dozvoljeno. Za sve drugo će se odgovarati pred zakonom. Ne možete da sprečite rad institucija i ugrožavate život građana.

Vodi se psihološki rat protiv Vučića

Ministar je naglasio da SNS s nestrpljenjem čeka na sastanak sa predsednikom za mandat za sastav Vlade i za razgovor za mandatara. On se dotakao i pretnji prema predsedniku Vučiću.

- Oko 100.000 ljudi objavi nešto negativno o njemu. Zamislite koliki je to pritisak na jednog čoveka. Zamislite kada svaki dan, pa tako 10 godina, se dešava to što se dešava njemu i njegovoj porodici. Zamislite razmišljanje njegovih članova porodice. To se sve radi smišljeno, to je vid psihološkog rata. Ti ima i patologije kod nekih ljudi. Generator svega toga je politika, koja se bori protiv politike koju personifikuje on. Danas Aleksandar Vučić čuva Srbiju, bori se za KiM, Republiku Srpsku. Ne bi ga niko dirao da se ne bavi politikom. On plaća cenu politike nezavisne Srbije- rekao je i nadovezao se i na izjavu analitičara Slobodana Stupara:

- Mnogo je pametan. Ne vole oni Srbiju. Mnogi među njima mrze boga i SPC. Oni preziru boga. To smo doživeli već pre 70 godina, nije prvi put da imamo takve izrode.

Niko ne može da mu ospori marljivost i patriotizam

Brza saobraćajnica ka Požarevcu, brza pruga do Subotice do kraja godine, gradi se 500 kilometara auto-puteva, samo su neki od projekata države, a sve pripisuje borbenosti predsednika Vučića.

- Mnogo toga se radi. Nemate deo društvenog života gde ne vidite napredak Srbije. Niko ne može da mu ospori marljivost, borbenost, državničko ponašanje i patriotizam. Znam kakvo vaspitanje nosi iz porodice. Takav čovek živi za rezultate za svoju državu i narod. Posle dugo vremena imate državnika. Kada gledate istorijske okvire imate periodično ljude koji prave ambijent za boljitak i promene za državu. Imate i mnogo trenutnih paradoksa kao da oni koji mu zameraju koriste njegove najveće uspehe kao mesta gde će ga napasti, kao brzi voz ili auto-puteve. Za njegovu marljivost nemam šta da dodam, osim da postoji zavist što ne mogu oni da rade kao Aleksandar.

