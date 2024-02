DA LI EU SLEDI BANKROT ZBOG POMAGANJA UKRAJINI? Kresović: Veze u Evropi su zanovane na principu štapa i šargarepe

Građani Evropske unije sve su nezadovoljniji, a štrajkovi besne širom Evrope usled loših uslova života, njih je razbesnela činjenica da se sav novac iz njihovih kasa sliva za pomoć Ukrajini.

Ekonomista i profesor Mihajlo Rabrenović rekao je u novom jutru na Pink televiziji da mu se čini da EU nije dobro procenila svoje interese i nije uspela da se odupre izazovima koji dolaze iz okruženja.

- Evropska unija je osnovana kao jedna trgovinska asocijacija da širi slobodu kretanja ljudi, robe, usluga, kapitala, da promoviše mir i stabilnost, a onda je došla do toga da uvodi sankcije Ruskoj Federaciji koje su joj se vratile kao neka vrsta autogola - kaže Rabrenović.

Kako je rekao i sada postoji jedna vrsta rivaliteta među državama kao što su Nemačka, Francuska i Poljska oko toga ko će da predvodi tu asocijaciju.

- Nemačka je tu unatar unije glavna žrtva, bilo je dobro to partnestvo između Nemačke i Rusije ono je davalo jednu vrstu stabilnosti i prosperiteta EU.

On je dodao da ukoliko se nešto ne promeni u Evropskoj uniji kapital će se seliti iz EU na neke druge adrese

Tomislav Kresović, publicista, rakao je u Novom jutru da je globalni cilj Britanije i Amerike da potčine Nemačku i da joj smanje uticaj.

- Britansko carstvo i američka politika su u prvoj polovini 20 veka su procenili da treba da zaustave ekonomski razvoj Nemačke prema Bliskom i Srednjem istoku, da joj prekinu glavne energetske koridore pre svega gaa iz Rusije i da okrenu Nemačku protiv Rusije - rekoa je Kresović.

Kako je naveo to podrazumeva ogromne ekonomske gubitke Nemačke.

- Vi sad imate podelu unutar EU na one koji su za to da Ukrajina pobedi po svaku cenu i one realiste koji vide da mora da se sarađuje sa velikom silom kao što je Rusija i da se sa njom postigne dogovor. Evropa je postala zajednica interesa kojom upravlja Brisel i to ne odgovara Mađarskoj i nekim drugim zemljama koje smatraju da su izgubile svoj suverenitet. Brisel vrši pritisak tako što preti pojedinim zemljama ukidanjem fondova, kao što i nama sada prete. To je sistem štapa i šargarepe - zaključio je Kresović.