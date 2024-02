Đurđev: Grlić-Radman je satelit levo-liberalnih globalista, Vučić je za njega misaono nedostižan državnik!

Kada ministar spoljnih poslova jedne Hrvatske, koja je skoro celu svoju suverenost prepustila EU i NATO, koja je nedavno izgubila i sopstvenu valutu, govori o Srbiji i njenom predsedniku Vučiću kao nečijim satelitima, onda to zvuči i komično i žalosno, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev povodom izjave hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Grlić-Radmana da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić trabant i satelit Rusije.

- Posebno kada uzmemo u obzir da takve reči dolaze od Gordana Grlić-Radmana koga gotovo svakodnevno ismeva ni manje ni više nego predsednik Hrvatske Zoran Milanović - rekao je Đurđev.

Prema rečima Đurđeva, Srbija je suverena, nezavisna i slobodna zemlja koja vodi samostalnu spoljnu politiku i koja, za razliku od Hrvatske, ima prijatelje u svim svetskim centrima moći.

- Od Vašingtona, preko Brisela, Pariza i Berlina, sve do Ankare, Moskve i Pekinga Srbiji su vrata širom otvorena. Grlić-Radman se ponaša poput one narodne ,,što je babi milo to joj se i snilo", jer niko na Zapadu ne želi da uvodi sankcije i disciplinuje Srbiju, to bi hteo zvanični Zagreb, ali on nije u stanju ni da zaštiti Hrvate u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kamoli da se meša u unutrašnja pitanja Srbije - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige podsetio je na razbijanje hrvatske špijunske mreže u Srbiji pre nekoliko meseci i istakao da, pored toga, hrvatsku stranu frustrira i to što je srpska vojska zahvaljujući Vučiću i ministru odbrane Milošu Vučeviću postala jača i moćnija od njene.

- Uporedite broj državnika koje je ugostio predsednik Vučić u Beogradu i broj onih koje je primio Grlić-Radman u Zagrebu i videćete koja zemlja je jedan od centara svetske politike, a koja je periferija, gde joj je uvek i bilo mesto. No dobro, imaju još vremena da uče od Vučića, treba razumeti da je njihova država mlađa od većine udruženja u gradovima širom Srbije, a kamoli od naše države - zaključio je Đurđev.