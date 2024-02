VUČIĆ IZ TIRANE: Srbiji je važno da ima dobre odnose sa Ukrajinom! Verujem da od Ukrajinaca nećete čuti lošu reč o nama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tirani na Samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, liderima 13 evropskih zemalja i zvaničnicima EU.

Vučić je u obraćanju medijima naveo da su se razgovori oko deklaracije vodili od juče.

- Ne znam koliko ste mogli da vidite, ali imali smo sastanak, ceo dan, celu noć i jutros, trajali su razgovori oko deklaracije. Prihvaćeni su predlozi da se izbaci tačka 11 o Ruskoj Federaciji. Uprkos želji da podržimo međunarodno pravo, nismo mogli. Nema sankcija, ne pominju se sankcije, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj - istakao je Vučić.

- Ukrajini nije lako i mi njima nemamo šta da zamerimo - rekao je predsednik Srbije i podsetio da Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova i da je to zemlja koja ima pravo da priča o teritorijalnom integritetu.

Osmani je rekla kako se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta i onda se pitate da li je moguća takva vrta licemerja. Nama je važno da sa Ukrajinom imamo dobre odnose, Ukrajina nije priznala Kosovo

Ocenio je da nije bio fer zahtev Osmanijeve da ostanu tačke koje se odnose na sankcije Rusiji i rusku maligni uticaj.

- To je ta vrsta pristupa u kojem svaki put mora da se vrši žestok pritisak na našu zemlju. Kada bih vam rekao čiji je predlog bio prvi za sankcije, najmoćniji ljudi su to tražili. Ili imate politiku, ili nemate politiku, niste vi heroj niti bilo čiji poslušnik. Jedino što možete da radite je da se borite za svoju politiku. Danas imamo mnogo posla. Od sedam sati, ide nam Zapadni Balkan, EU samit. One priče koje su realne. Ima onih što sanjaju snove da će prekosutra ući u EU. Ja da se pravim glup i blesav pred našim narodom ne mogu. Ako dovedemo proizvođača automobila, a ne možemo jer ne može 55 odsto delova da pravi u Srbiji, a mi nismo u EU, onda kada izvodi ide 10 odsto dažbina. Bavimo se tim stvarima, jer onda možemo da privučemo i Japance i Nemce. Ako to uspemo da uradimo do kraja godine, to su veliki rezultati - rekao je Vučić.

Istakao je da Srbi i Ukrajinci, kao slovenski narodi i oni koji su prošli teške periode, razumeju jedni druge.

Imao sam i poseban razgovor sa njim. Mi, kao ljudi čije su zemlje prošle kroz teške periode razumemo jedni druge. Nisam od onih koji vole da skaču u nebo i da se nekome na Zapadu dodvorava. Mi humanitarno pomažemo, i verujem da od Ukrajinaca nećete čuti lošu reč o Srbiji. Mi vodimo svoju politiku i ponosan sam na to.

Upitan o mogućnosti zajedničke proizvodnje oružja Zapadnog Balkana i Ukrajine, Vučić je naglasio da Srbija mora napravi sopstvenu platformu.

- Da budemo fer, u BiH kažu da su najveći u regiji, slušate takve gluposti svakog dana. Svi smo mi mali, a mi smo malo manje mali od drugih, iza nas su Hrvati pa svi ostali, kada pričamo o proizvodnji. Pokušavamo da od juna, jula, kalibri 122, 128, 152 i 155 mm, imate razliku, drugačiji su kalibri, ali mi sve to proizvodimo. Pokušavamo da od sledeće godine proizvedemo od ovih kalibara oko 94.000 komada, takve artiljerijske municije - objasnio je predsednik.

- Mi smo sada na popuni od 62 odsto i mislim da to može do maja da bude 100 odsto - istakao je Vučić.

Najavio je da će tražiti duplo veće rezerve hrane, goriva i municije za našu armiju.

- Ako nemate pun legitimitet, ne vidim razlog da se ne ide na izbore - istakao je Vučić govoreći o beogradskim izborima.

Kako je dodao, rekao ako 3. marta ne bude formirana vlast izbori mogu da budu samo 21. ili 28. aprila, jer je nekon toga Vaskrs.

- Ako nema izbora predsednika Skupštine Grada izbori mogu da budu samo tada i to ima veze samo sa zakonom. Ako bi bio izabran predsednik, onda bi izbori mogli biti i u maju - objasnio je Vučić.

