JOVANOV: LISTA "SRBIJA PROTIV NASILJA" KREIRA PARALELNU REALNOST!

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je povodom ocene liste "Srbija protiv nasilja", čiji predstavnici tumače da izveštaj ODIHR-a navodno pokazuje da je bilo izborne krađe u Srbiji, da taj deo opozicije kreira paralelnu realnost, dodajući da ih činjenice demantuju.

"Zaista ih je bilo jako zabavno slušati danas u Narodnoj skupštini gde oni objašnjavaju narodu da ono što piše u izveštaju zapravo ne piše, nego piše ono što oni kažu da piše, kao da su ljudi koji su sastavljali izveštaj nepismeni, kao da su nemušti, pa ne znaju da se izraze, pa će oni nama da protumače šta je ono što su oni hteli da kažu, a u stvari nisu rekli", rekao je Jovanov.

Jovanov je obraćanje opozicije u Narodnoj skupštini ocenio kao kreiranje paralelne realnosti.

"Oni su juče imali novu izjavu na temu izbora. Dragan Đilas je utvrdio da je pobedio na izborima. Sabrao je sve živo što je mogao i kako je došao do nekog broja to on sam zna, a danas imamo ovo. Vidite da ti ljudi kreiraju jednu paralelnu realnost koja nema veze sa onim što je tačno", rekao je Jovanov.

Kako kaže, razume da se opozicija našla kao "pokisla" posle izveštaja ODIHR-a.

"Sada je jasno, i građanima treba da bude jasno zašto su pre izveštaja ODIHR-a insistirali na tome da se donese rezolucija Evropskog parlamenta i zašto su njihovi lobisti insistirali na tome, da pre ovog izveštaja oni urade nešto drugo, kada pogledate i izveštaj EP, ni tamo ne piše baš sve to što oni tvrde", rekao je Jovanov.

Jovanov dodaje da listu "Srbija protiv nasilja" demantuju i život i činjenice, a sada, kako ističe, to čine i međunarodne institucije.

"Samo čekam trenutak da nam objave da ODIHR čine ljudi koji su Vučićevi botovi ili su uvezeni birači ili nešto slično, pa da onda završimo i tu sagu", naveo je Jovanov.

Jovanov je poručio da je država primila k znanju izveštaj i da će nastaviti da sarađuje ODIHR-om.

"To što su oni nezadovoljni, što niko ne vraća njihovu priču koju su naručili i koja je od starta neistinita...žao mi je zbog toga što danas onako pokislo i tužno izgledaju, ali drago mi je zbog države što naša zemlja nije stavljena na stub srama i nije isprljana na način na koji oni to žele da učine", rekao je Jovanov.

Jovanov zaključuje da se očigledno pokazalo "da neki ljudi koji profesionalno, odgovorno i ozbiljno rade svoj posao na mnogo bolji način vode našu zemlju od ljudi koji formalno bar kažu da bi želeli da je vode i da budu na njenom čelu", ocenjujući da je to najstrašnija činjenica koju i danas može da potvrdi.