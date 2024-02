ZELENSKI POSLE SASTANKA SA VUČIĆEM: Hvala Srbiji na podršci suverenitetu i humanitarnoj pomoći (VIDEO)

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski sastao se juče sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Tirani.

O tome kako je izgledao njihov susret i o čemu su razgovarali Zelenski je pisao na svom nalogu "Iks".

- Sastao sam se sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i zahvalio Srbiji na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, kao i humanitarnoj i finansijskoj pomoći i dobrodošlici Ukrajincima koji su pobegli od rata. Primetio sam značaj učešća Srbije u primeni Formule mira. Usaglasili smo dalje kontakte u cilju širenja globalne podrške Formuli. Obavestio sam predsednika Vučića o trenutnoj situaciji na frontu. Razgovarali smo i o bezbednosnim i političkim izazovima u istočnoj Evropi - napisao je Zelenski.

