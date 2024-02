ORLIĆ ISMEJAO ŠENAHA: On pojma nema!

Vladimir Orlić iz SNS ismejao je izjavu Stefana Šenaha o "utisku da su izbori pokradeni".

- Šenah-šou: nemam dokaz, imam utiske da je bilo krađe, ne za parlamentarne izbore, samo za beogradske; a nisam ni pratio izbore za Beograd, samo one druge, e tu je opozicija "imala prednost", pa mora da pobedi u Beogradu! On pojma nema: ni ko je dobio najviše glasova na parl. izborima - koje je on pratio... - poručio je Orlić.

