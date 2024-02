PREDSEDNIK CENTRALNOAFRIČKE REPUBLIKE U POSETI SRBIJI! Vučić: Verujem da u Evropi nema zemlje koja ovoliko ceni afričke države kao Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas predsednika Centralnoafričke Republike Fostena Arkanža Tuadera. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, planirani su važni sastanci i razgovori.

Predsednik Srbije zahvalio se predsedniku Tuaderu na poseti.

- Srbija se ponosi svojim nasleđem istinskog prijatelhstva sa afričkim kontinentom. Prvi međudržavni sporoazumi još 1968. godine, danas je vreme da ih obnavljamo, a još više da delima pokažemo koliko ih smo bliski - naveo je Vučić i dodao:

Još jednom hvala vam na tome što čvrsto poštujete teritorijalni integirtet Srbije, to je za nas od velikog značaja, time poštujete odluke i rezolucije koje su izglasane u UN. Predsednik Tuadera mi je rekao da poštujemo Srbiju zbog sebe, ali i poštovanja međunarodna prava. Srbija će uvek u punoj meri podržavati teritorijalni integritet CAR-a. Za nas je to važna država jer imamao tamo sovje vojnike u okviru misije "Inuska" i to je način kako možemo pomoći našim prijateljima.

- Siguran sam da će pod vodstvom Tuadere, CAR krenuti putem uspeha i onoliko koliko je moguće Srbija će pomoći. Imamo ogroman repsekt i znam da razumete geopolitički situaciju i mogao sam mnogo toga da naučim od vas. Posebno hvala na otvorenosti i tome što verujete u znanje naših ljudi - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je mnogo toga mogao i da nauči od Tuadera.

- Hvala vam na otvorenosti i na poverenju - istakao je predsednik Srbije.

- Verujem da u svim drugim oblastima, od poljoprivrede preko geollogije i rudarstva, do odbrane možemo postići veoma značajne rezultate. Zamolio bih vas da naše diplomatske kontakte dovedemo do nivoa stalnih konsultacija - istakao je Vučić.

Kako je dodao, u Srbiji će uskoro biti uspostavljene tri linije do Kine i još tri do SAD, razmišljamo da napravimo brzu liniju do Seula.

3 bilateralna sporazuma Ministarka Dubravka Đedović Handanović potpisala je sporazum u oblasti geologije i rudarstva. Sporazum o saradnji između Vlada dve države u oblasti odbrane, potpisao je ministar odbrane Miloš Vučević. Prvi dokmunet je u ime Srbije potpisao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i Silvi Bajpo Temo.

Potpisivanje bilateralnih dokumenata

Ovom činu prisustvuju mnogi zvaničnici Srbije, ali i Centralnoafričke Republike.

Plenarni razgovori

Nakon što je završen tet-a-tet sastanak Vučića i Tuadera, usledio je plenarni razgovor delegacija predvođenih predsednikom Republike i predsednikom Centralnoafričke Republike.

Oglasio se predsednik Vučić

Predsednik Srbje se oglasio na Instagramu, te poželeo dobrodošlicu prvom čoveku CAR.

