OGORČENI PENZIONERI U KOSOVSKOJ MITROVICI: I dalje ne mogu da podignu penzije

Izvor: Novosti online, Foto: Tv Most | |

Ispred filijale Banka Poštanska štedionica u Kosovskoj Mitrovici okupili su se penzioneri kako bi saznali nešto više o mogućnostima podizanja penzija, jer neki nisu podigli primanja iz prethodnog meseca.

Ogorčeni odlukom Prištine uputili su apel međunarodnoj zajednici da se odluka Prištine zaustavi.

- Okupili smo se zato što nam je uskraćen naš zarađeni dinar, došlo je do toga da pensioner nema ni za lekove, a kamo li za životne namirnice. Okupili smo se i da uputimo apel međunarodnoj zajednici i svim ljudima dobre volje da stanu na kraj ovome teroru i ovome bezobrazluku, Kurtija i one neovlašćene vlade, kaže za TV Most Jovanka Lečić.

Ističe da ovo nije samo stav penzionera nego je i stav zgravstvenih radnikla svih koji su 60 godina lečili jednako Srbe, Rome, Albance i sve ljude dobre volje koji su na Kosovu.

- Mi smo ovde na našoj srpskoj zemlji gde ima mesta za sve ljude dobre volje, kao što je bilo do sada da bude tako i od sada, ističe ona.

Zastupnik penzionera Ilija Prelević naglašava da je došao krajnji trenutak, krajnja opomena vladi Prištine da moraju da reše problem.

- Kurti, Osmani i ostali moraju da reše problem u toku sledeće nedelje. Mnogi penzioneri nisu primili penziju ni prošlog meseca. Nepokretni penzioneri, korisnici tuđe nege, invalidni penzioneri i defektna lica su najviše ugožena, kaže Prelević.

Ogorčeni odlukom Prištine još jednom su uputili apel međunarodnoj zajednici da se odluka Prištine zaustavi.

Autor: