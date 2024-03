Vesić: Društvene mreže su važne ali u politici ništa ne može da zameni terenski rad

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić bio je gost Minje Miletić u najnovijoj epizodi podkasta “Telcast” gde je govorio o društvenim mrežama i koliko su one promenile način sagledavanja politike, kulturi dijaloga, ali i svojoj novoj knjizi o korišćenju digitalnih mreža u političkim kampanjama, koja će uskoro biti objavljena.

U opuštenom razgovoru gde su gledaoci, između ostalog, mogli da saznaju i kako je došlo do toga da mu naziv profila na TikToku bude Sicve011, ministar je otkrio da je cilj otvaranja naloga na toj društvenoj mreži bio da dopre do mladih i da ih, putem dopadljivih video snimaka, zainteresuje za politiku i različite društvene teme.

“Bio sam iznenađen uspehom, možda zato što sam bio medju prvim političarima u našoj zemlji koji je otvorio nalog na TikToku, pa je to ljudima bilo zanimljivo. Kada pogledate moje tiktokove, tu ima i šaljivih objava, trendova ali i videa koji se tiču posla kojim se bavim, a koji takođe imaju veliki broj pregleda što znači da ako nađete pravu formu i jezik kojim ćete se obratiti, možete da komunicirate sa svakim segmentom društva”, rekao je Vesić i dodao da se i sam iznenadio kada je njegov prvi video prešao million pregleda.

Naveo je da nikada nikoga nije blokirao na društvenoj mreži X i da je jedan od retkih političara koji je putem društvenih mreža direktno komunicirao sa svojim pratiocima posebno dok je obavljao javne funkcije u Gradu Beogradu.

“Jednom nedeljno sam odvajao dva sata i direktno odgovarao na pitanja građana koji isprva nisu verovali da komuniciraju direktno samnom ali su uverili da je tako. Mislim da je to dobar način komunikacije sa ljudima u cilju rešavanja njihovih problema jer, osim u nekoliko pitanja, nikada nije bilo vređanja pošto je većina ljudi shvatila da neko želi da priča sa njima o konkretnim komunalnim problemima”, rekao je Vesić.

Iako je aktivan na više društvenih mreža, ministar je otkrio da je i sam imao predrasude o istima, te da je, dok nije došao na mrežu X, mislio da je tu većina onih koji se samo bave politikom i koji su kritički nastrojeni.

Istakao je da su društvene mreže potpuno promenile način sagledavanja politike.

“One omogućavaju brzu informaciju i teraju vas, kao političara ili javnu ličnost, da brže reagujete. Nekada ste mogli da za to sačekate nekoliko dana, ali danas, ako hoćete da se ozbiljno bavite svojim poslom, pošto mreže omogućavaju da se svaka informacija sazna u roku od nekoliko minuta, ne možete da ne reagujete brže jer je to postala tema”, rekao je Vesić.

Ukazao je na to da način obraćanja na različitim društvenim mrežama treba da bude drugačiji i da su za TikTok najvažniji neposrednost, spontanost i kreativnost, ali da, uprkos tome što su društvene mreže postale važan deo kampanje, u politici ništa ne može da zameni terenski rad.

Kada su u pitanju negativni komentari, ministar je rekao da ni pozitivne niti one negativne nikada ne čita jer smatra da je to gubljenje vremena i skretanje fokusa sa onoga što radi, ali i priznao da mu je drago kada čuje da su neke njegove rečenice tipa “I to je tako”, koje često izgovara na mrežama, postale popularne čak i među njegovim političkim neistomišljenicima.

Vesić je rekao da su društvene mreže korisne jer zahvaljujući njima, kao političar, možete ljudima postati bliskiji.

“Ja sam najbolji primer za to da putem društvenih mreža možete promeniti način na koji vas ljudi vide, da im postanete bliskiji”, rekao je Vesić.

U tome mu je, dodaje, osim društvenih mreža pomogla i pokretna kancelarija koja je omogućila komunikaciju sa ljudima uživo.

“Ona je bila važna jer je poslala poruku ljudima da želim da dođem u svako mesto i pričam sa njima u cilju rešavanja problema”, rekao je Vesić i istakao da je, iako su mu se mnogi smejali zbog pokretne kancelarije, mnoge probleme na taj način rešio.

Ministar se osvrnuo i na kulturu dijaloga u našem društvu koja je, kako je primetio, veoma niska, te ukazao da je to odgovornost ne samo vlasti već i opozicije jer i oni svojim ponašanjem utiču na stanovništvo.

“Ako dođete u skupštinu i ne položite zakletvu pred grbom i zastavom svoje zemlje već od toga pravite cirkus, to govori da suštinski ne želite nikakav dijalog”, rekao je Vesić.

Govoreći o svojim novim knjigama najavio je da će uskoro biti objavljena nova knjiga o korišćenju digitalnih mreža u političkim kampanjama koju je on napisao, a koju je profesor sa Univerziteta u Mariboru Miha Marič priredio da bude u formi udžbenika.

“Udžbenik je inspirisan objavama sa mojih mreža i primerima iz moje kampanje kao što je Sićve TV, koji je takođe jedan od načina da budete bliski sa ljudima, da oni koji ne dođu na vaš skup mogu da vas prate direktno, komentarišu i postavljaju pitanja, ali i da mediji mogu direktno da dobiju signal i prate šta se dešava”, rekao je Vesić.

Dodao je da će knjiga biti na izdata na egleskom, slovenačkom i srpskom i da će sadržati bar kodove putem kojih će čitaoci moći da vide primere o kojima se piše, te da će knjiga će biti dostupna i u e-formatu kao i da je udžbenik izdao jedan od najvećih evropskih izdavača udžbenika britanska kompanija Pearson.

Ministar je gostovanje završio odgovorima na kratka pitanja u kojima je otkrio da mu je Tviter draži od Fejsbuka, TikTok od Instagrama, WhatsApp od Vibera, da umesto SMS poruka sve više koristi glasovne, ali i da su mu uživo sastanci draži od onih putem Zoom platforme.