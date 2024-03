VODIĆEMO POBEDNIČKU KAMPANJU! Orlić o novim izborima u Beogradu: Nasilnička politika im neće doneti nove glasače

Sednica Predsedništva Srpske napredne stranke počela je danas u 12 sati u prostorijama SNS-a. Na dnevnom redu, između ostalog, je i razmatranje pitanja vezanih za moguće nove izbore u Beogradu. Sednica je bila zatvorena za javnost.

Sednici su prisustvovali predsednik SNS Miloš Vučević, kao i članovi predsedništva stranke Aleksandar Šapić, Ana Brnabić, Goran Vesić, Irena Vujović, Vladimir Orlić, Petar Petković, Sandra Božić, Aleksandar Martinović, Milenko Jovanov, Jelena Tanasković, Darija Kisić...

Zvanične odluke nakon sednice Predsedništva SNS saopštio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić

Pričali smo o temi beogradskih izbora poslednjih nekoliko dana i želim da budem koncizan. Prvu odluku koju smo doneli da se ide na izbore - rekao je Aleksandar Šapić nakon sastanka Predsedništva SNS-a.

- Čili ste jutros i stav predsednika države, bivšeg predsednika stranke, a ja ću vam sada sasopštiti koje su odluke Predsedništva donete - rekao je Šapić.

Prvu odluku koju smo doneli to je da se ide na nove beogradske izbore, da se na njih izađe u što širem frontu u jednom velikom pokretu vedećemo ko će sve biti u njemu, dodao je Šapić.

- Politika nije matematika, mi smo spremni da povučemo potez u interesu svih građana Beograda i nemamo tu vrstu straha. To je zvanična odluka koju smo doneli. Oko samog datuma izbora, videćemo, to ulazi u zakonske procedure. Sutra imamo prvi skup i krećemo u kampanju - rekao je Šapić.

- Upravo zbog odgovornosti koje imamo prema ovom gradu i ovoj zemlji i zbog specifičnosti momenata u kojem se nalazimo smatrali smo da jedna odgovorna organizacija koja ima odgovornost ne samo za žBeograd nego i čitav narod Srbije treba da bude spremna i da podigne tu lestvicu legitimiteta i da smo spremni da u ovom momentu na našu štetu povučemo taj potez i pokažemo da nemamo tu vrstu straha. Najfrapantniji primer legitimiteta je 2008. godina - kaže Šapić.

- Beograd stoji već pet meseci, nismo imali priliku da ga vodimo onako kako smo želeli i kako građani zaslužuju. Smatramo da izbore treba što pre održati, videćemo to u skladu sa zakonom. Krećemo sutra kampanju i potrudićemo se da budemo što jasniji i što precizniji. Beogradski izbori su daleko veći od nekih uobičajenih za lokalnu samoupravu. Ovo su vrednosni izbori koji se tiču opstanka čitavog društva. Susrećemo se sa dva pristupa državi, narodu, svemu. Važniji od ovih izbora do sada nije bilo. Neće se glasati samo za kanalizaciju i druge važne stvari, nego će se glasati i za to u kom pravcu i na koji način će Srbija da ide napred.

- Jasne su teme, pitanje Kosova i Metohije, proglašavanja srpskog naroda genocidnim i pitanje drugih stvari. Ta pitanja su za njih neupitna jer bi ih rešili u roku od jednog dana. Zato mislim da su ovi izbori mnogo iznad lokalnih izbora. Zbog toga ćemo im prići na najozbiljniji mogući način. Mislimo da odluka koju smo doneli je bila izuzetno važna jer bi u suprotnom pokazali da ne shvatamo važnost čitave situacije.

- Doneli smo odgovornu odluku koja pokazuje da se ne bojimo, a narod će da donese odluku. Zaista mislim da, u odnosu na beogradsku vlast, nakon ovih izbora će verovatno zavisiti i neke mnoge druge državne odluke jer je ovo vrednosno pitanje i ovo će biti vrednosni izbori i kako doživljavamo svoju državu i svoj narod.

U ponedeljak je zakazana konsultacija sa predsednikom Vučićem, kazao je Šapić.

- U ponedeljak ide naša delegacija na razgovor sa predsednikom, da kažemo da imamo većinu za formiranje Vlade, to postoji i sa tim će biti upoznat predsednik države.

Nakon sednice prvo se obratio Aleksandar Šapić, a potom i Ana Brnabić.

- Izuzetno poštujem Nemačku i nemačke političare i moja jedina želja je da na isti način Nemačka poštuje Srbiju i da nemački političari poštuju suverenitet Srbije, da se ne mešaju u unutrašnje poslove. Kada imate nemačkog političara koji kaže da Srbija odmah treba da implementira preporuke ODIHR, a oni nisu. Osećam potrebu da kažem da oni, kao ozbiljna država dreba da poslušaju savet koji daju Srbiji. Imali su pet preporuka i nijednu nisu implementirali pa su onda dobili 10 preporuka. Za razliku od Srbije koja implementira preporuke i u poslednjem izveštaju smo imali manje, u odnosu na prethodni - rekla je Brnabićeva.

- Želim da, kako ja poštujem Nemačku i nemačke političare, da i oni poštuju Srbiju i moju zemlju.

Nakon Ane Brnabić prisutnima se obratio i Vladimir Orlić koji je govorio o pretnjama nasiljem i sprečavanju izbora

- Šta je tu novo i čudno? Ti isti su dokazano najveći nasilnici na našoj političkoj sceni, u istoriji takve nasilnike nećete pronaći. Sami su to radili i svi su to videli. Kako su divljali i na koji način u skupštini, uništavali imovinu. Ko je divljao i iživljavao se, videli ste. To nije ništa novo.

Kako je rekao od svega onogo što smo gledali prethodnih meseci i godina ništa kod opozicije nije ni bitno ni važno ali nasilje im je konstantno.

- Njihov jedini faktor okupljanja je mržnja prema Aleksandru Vučiću zbog činjenice da nemogu da ga pobede politički nikada i nigde pa onda u nasilju traže način za tako nešto, ali šta misle da će postići? Da na taj način nekog uplaše? Imresioniraju? Potpuno je jasno do sad asu mogli taj zaključak da izvedu da neće - rekoa je Orlić.

Ana Brnabić o "međunarodnoj istrazi" i izveštaju ODIHR-a

Premijerka i poverenica za Beograd Ana Brnabić istakla je da mi u Srbiji ne vidimo tu međunarodnu istragu koju pominju predstavnici opozicije.

- Izgleda da i Aleksić ima imaginarnog prijatelja kao i Borko Stefanović. Niko od nas nije video tu međunarodnu istragu. Kod njih se vodi istraga sa imaginarnim prijateljima, svaki dan vode tu istragu. Svaka čast, samo nek nastave.

- Dok god je ona u njihovim glavama, mi tu ne možemo previše da pomognemo ali to ne zadire u suverenitet Srbije. Za to nisam zadužena. Za sve ostalo, međunarodne istrage u tom obliku, kako oni žele, kako su zamolili Evropski parlament da izglasa, kako govore da će izgledati u njihovom idelanom scenariju, to u Srbiji nikada neće biti dok se pitaju ljudi iz SNS. Ne verujem da će ikada biti na vlasti jer ljudi u Srbiji iznad svega cene svoj suverenitet, nezavisnost i slobodu. Mi smo tu da to odbranimo. Da poštujemo druge zemlje i da tražimo da oni poštuju Srbiju. Međunarodna istraga nikada - kazala je Brnabić.

Što se tiče izveštaja ODIHR-a, Brnabić je najavila i da će se u ponedeljak sastati radna grupa koja će se baviti analizom izveštaja.

- Što se tiče preporuka ODIHR, u ponedeljak ćemo imati sastanak radne grupe koja radi još od 2019. godine. Mi ćemo nastaviti sa implementacijom preporuka i uvek sam otvorena da sarađujemo sa našim partnerima.