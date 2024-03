Premijerka Srbije Ana Brnabić ponovo je odgovorila nemačkom političaru Mihailu Rotu na društvenoj mreži X, a kako je navela zapanjena je što nije ni pročitao izveštaj ODHIR-a!

- Zapanjena sam, @MiRo_SPD, što niste, zapravo, čak ni pročitali izveštaj ODIHR-a o srpskim izborima! Umesto toga, uzimate kao činjenicu ono što ste čuli ili pročitali iz izvora bliskih vama i nastavljate da širite lažne vesti. Da ste se makar potrudili da pročitate izveštaj, videli biste da @osce_odihr, veoma precizno, navodi sledeće: "NAVODE (na nemačkom: Behauptung) o brojnim preminulim licima koja su ostala upisana u birački spisak i TVRDNJE o masovnoj migraciji birača", "mnogi SU TVRDILI da Jedinstveni birački spisak sadrži brojne unose preminulih lica, uključujući u inostranstvu, i NAVODILI masovnu organizovanu migraciju birača u vezi sa lokalnim izborima", "Republička izborna komisija odlučila je da preporuči Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu unutrašnjih poslova da pošalju inspekciju da proveri pozive za glasanje NAVODNO (na nemačkom: angeblich) poslate fiktivnim biračima u Beogradu", "22. decembra, CRTA je objavila izveštaj, NAVODEĆI kvalitativne i kvantitativne dokaze organizovane migracije birača pred izbore 17. decembra, anomalije u biračkom spisku, transport birača i nadgledano glasanje, i ukazala na potencijalni uticaj na rezultate izbora", "Nadležni su opovrgli TVRDNJE o fiktivnim prijavama u Beogradu, ukazujući na podatke koji pokazuju stabilnost broja registrovanih birača u prestonici", "Nakon objavljivanja CRTA izveštaja 26. decembra O NAVODNOJ organizovanoj migraciji birača (na nemačkom: CRTA-Bericht über angeblich organisierte Wählermigration) u vezi sa lokalnim izborima" - navela je Brnabić.

I am stunned, @MiRo_SPD, to see that you haven’t, in fact, even read ODIHR report on Serbian elections!



Instead, you take for a fact what you heard or read from sources close to you and you continue to share that fake news.



If you had even bothered to read the report, you’d… https://t.co/eSQH156KHH