GRADI KARIJERU PREKO ŽENINE KECELJE, A SAD BI I PREKO VUČIĆA Petković odgovorio mužu Vjose Osmani: Samo neka gleda Vučića, možda nešto nauči

Direktor Kancelarije za KiM dr Petar Petković reagovao je na uvrede Prindona Sadriua, muža Vjose Osmani, povodom poslednjeg javnog nastupa predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Prvo preko suprugine kecelje, a sad preko predsednika Srbije neko pokušava da napravi karijeru! Samo neka u njehovoj službi za odnose sa javnošću prate obraćanja Aleksandra Vučića, jer imaju šta i da nauče. Zna se dobro čije su ruke ogrezle u zločine nad Srbima, a ko se bori da sačuva mir - kazao je Petković na svom zvaničnom X profilu.

Someone has been trying to build his career first through his wife’s apron and now through the President of Serbia. Those in PR should watch @avucic statements, cause they can learn a lot! It’s well known who is steeped in crimes against Serbs & who is fighting to preserve peace. https://t.co/OyGn2vpffS