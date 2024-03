VUČIĆEVA PORUKA OPOZICIJI: Ako ne smete Đilasa da stavite, stavite na čelo liste Rot, Šider, Šenak, to je vaša lista za Beograd

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas nakon sednice GO SNS u Beogradu, a povodom novih izbora koji će biti održani u Beogradu.

- Oni se vode: "Mi ćemo one koji nas predvode da sakrijemo, da se ne vidi da nam je Đilas vođa, a vi vaše ne smete da postavite". Evo ja kažem "ja ukoliko ja pobedim, spreman sam da vam pomognem". Ja njima predlažem, ako već ne smet Đilasa da stavite, hajde onako hrabro stavite na čelo liste lepo Mihael Rot, Šider, Šenak, to je vaša lista za Beograd, a možete na to da dodate koga hoćete, i Bodirogu i Topalka, sve ćemo da vas pobedimo zajedno, zato što narod hoće one koji će da se bore za Beograd, za ljude.

- Sve vreme su nam govorite "nemojte za njih, oni su krezubi drugosrbijanci", da kažete nešto ružno protiv Aleksandra Vučića, tog sekunda i Topalko postaje genije. I da dođu iz šume tog dana biće najbolji na svetu i najmoderniji samo da kažu nešto protiv mene. Mi njih nećemo da vređamo.

- Molim vas, izbegavajte bilo kakav sukob, političari nemojte da bežite od argumentovane diskusije - apelovao je Vučić i dodao:

- Mi njih nikada nećemo da progonimo niti da činimo išta protiv njih. Energija pristojnosti mora da bude jača od mržnje koju oni seju na svakom koraku. Zato od vas tražim maksimalnu energiju, požrtvovanost, to je nešto što nikad ne mogu da nam oduzmu. Hoće da nam ukinu državu Srbiju, oduzmu zemlju, da na faks koji dobijemo odgovorimo sa "da gazde", a mi nećemo da imamo gazde i budemo sluge nikom drugom osim da služimo svom narodu - rekao je ona i dodao:

- Mi za razliku od njih nikada nećemo da rušimo svoju državu. Nije problem da padnete, već je problem ako niste u stanju da ustanete. Mi ćemo uvek da ustanemo i da se borimo protiv najgorih u našoj zemlji i ne mogu da zamisle koliko je naša upornost velika - naglasio je Vučić.

Autor: