Brnabić: Cilj opozicije je da Vučić ne učestvuje u kampanji za izbore u BG

Potpredsednica SNS Ana Brnabić izjavila je danas na skupu gradskog odbora SNS da je u predstojećoj kampanji cilj opozicije da se ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne nađe na listi SNS, pošto onda, kako je rekla, ne mogu da pobede.

''Njima je cilj da u ovoj kampanji izbace Aleksandra Vučića iz trke, da ne sme da pozajmi svoje ime i svoj lik listi kojoj želi, jer su potpisali kapitulaciju dok god lista nosi njegovo ime, oni ne mogu da pobede. E, to neće moći. Jednostavno - neće moći'', rekla je Brnabić.

Dodala je da je jedini način za opoziciju da dođe na vlast da ''stranci dođu, lupe šakom o sto i dovedu ih na vlast''.

''Zbog toga se nadam da će, ako bude želeo, i ova lista nositi Vučićevo ime, a njihova lista neka se zove kako je jedino fer - 'Nasiljem protiv Srbije, Šider, Šenah i Mihael Rot' '', rekla je Brnabić, i dodala da je politika nešto o čemu u Srbiji odlučuje narod, i da će tako biti sve dok su SNS i Vučić tu.

Prema njenim rečima, u SNS, čiji je, kako je rekla, ponosni član, i od Vučića je naučila da politika nije samo matematika.

''Mi zato nismo kao oni, kakvi su bili 2008. godine, kada su brutalno pokrali izbornu volju naroda, kada su uspeli da napabirče nekakvu većinu. Nikada za nas politika neće biti samo matematika, već glas naroda'', rekla je Brnabić.

Ona je navela da su pripadnici opozicije nakon izbora u decembru 2023. godine pokazali svoje ''pravo lice''.

''To su ljudi koji su nakon izbora tražili od stranaca da ukinu suverenitet Republike Srbije, da se suspenduju njeni zakoni i institucije, to su ljudi koji su tražili da se Srbiji uvedu sankcije, ukinu fondovi, povuku investicije, da ljudi ostanu bez posla, kao kad su oni vladali. To su ljudi koji su tražili eksplicitno na svojim medijima da dođu neki stranci, lupe ovde šakom o sto i njih dovedu na vlast'', rekla je Brnabić, dodajući da su pripadnici opozicije, prema njenim rečima, hteli da linčuju pripadnike RIK-a, upadnu u njihove prostorije i pokušaju da zauzmu Stari dvor u Beogradu.

Brnabić je rekla da je SNS na izborima u Beogradu u decembru 2023. pobedila ''uprkos najprljavijoj kampanji i najgorim napadima na SNS''.

''Najgadniji i najodvratniji napadi su bili na predsednika Vučića i njegovu porodicu'', ocenila je Brnabić i dodala da je 20.000 ljudi više tada glasalo za SNS nego za opoziciju.

Rekla je da su aktivisti SNS u predizbornoj kampanji za izbore u decembru 2023. radili vredno i da nisu bili samo u okviru ''kruga dvojke''.

''Beograd nije samo to, i nikada neće biti, bez obzira na to šta oni žele i misle'', rekla je Brnabić.

Dodala je da sada SNS ide na nove izbore u Beogradu, i to da još jednom pobedi.

''Radili smo naporno u protekloj kampanji, čini mi se da nikada nismo radili vrednije i disciplinovanije, niti da smo bili više na terenu, u svakoj opštini, mesnoj zajednici, svakom mestu u Beogradu. Nismo mi, kao oni, prelazili osam do deset kilometara dnevno u kampanji, nego mnogo više'', rekla je Brnabić.