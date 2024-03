'IMAM INTERES KAO GRAĐANIN' Vučić: Želim pobedu da bi Beograd bio u dobrim rukama i mogao da se razvija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da želi ubedljivu pobedu naprednjaka na beogradskim izborima, da bi Beograd ostao u dobrim rukama i mogao da se razvija.

On je rekao i da nema lični interes da učestvuje u kampanji za nove izbore u Beogradu, ali da ima interes kao Beograđanin.

- Imam interes kao građanin, kao Beograđanin i kao građanin Srbije, jer bih voleo da Beograd ostane u dobrim rukama i da može da se razvija. Ali, verujte mi da mi je najveći motiv, vaša energija, vaša podrška, vaša snaga. Svaku kuću obiđite i mene nije sramota da kažem da ih pobedimo, da ih pobedimo ubedljivije nego u decembru - poručio je Vučić na sastanku beogradskih naprednjaka u hali "Šumice".

On je dodao i da zna njihove slabosti, ali i da zna koliko su neki drugi mnogo lošiji.

- Znam da ovde ima neko i da opomene ove ljude, a moraćemo mnoge i da menjamo - rekao je Vučić i dodao da neki kažu da on ima dobru dušu pa će posle mesec dana da zaboravi na to.

- Moraćemo, ne zbog njih, ili moje dobre ili loše duše, već zbog zbog toga što ćemo morati bolje rezultate našem narodu da pokažemo, da sve te ljude promenimo. I neće tu biti pardona i neće biti nikakve milosti - istakao je on.

Vučić je zahvalio prisutnima i simpatizerima stranke jer su pokazali, kako je rekao, koliko vole svoju zemlju.

- Ono što mi je mnogo važno - beskrajno vam hvala na tome što ste sve ove godine, kad je bilo teško, uz svu ovu muku, uspeli da istrpite sve moguće uvrede, laži. Svakoga dana je to tako, nešto novo izmisle, sa samo jednim ciljem, da sruše svoju zemlju. I zato vam hvala što ste uvek i u svakom trenutku pokazali koliko volite svoju zemlju. I vi penzioneri, i vi mladi ljudi, vi koji ste jedni i drugi ponajviše uložili u našu budućnost. Vi koji ste dobro razumeli naše probleme iz prošlosti, a vi pred kojima je budućnost cele ove zemlje posebno - napomenuo je predsednik Srbije.

On je zahvalio i ženama na podršci.

- Hoću da se zahvalim svim ženama, damama. Zahvaljujući njima, pobeđivali smo i pobeđivaćemo uvek. Zašto? Zato što su žene bile te koje su pokazivale veću odgovornost od nas, muškaraca. Ne biste verovali koliko veći procenat žena nam pruža podršku, jer žene znaju šta je red, marljivost, odgovornost. One brinu o svakom detetu, kući, znaju šta je država i ne stavljaju to na kocku - kazao je Vučić. On želi, kako je rekao, "još ubedljiviju pobedu nego u decembru".

- Želim da im pokažemo da ne možete poštene ljude da optužite da su lopovi i da im pokažemo - jeste Beograd kosmopolitski grad, ponosimo se time, ali Beograd je Srbija, Beograd je srpski grad, biće i ostaće. Borba počinje, neka bude do konačne pobede - poručio je Vučić.

