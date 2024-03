Predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić govoreći o predstojećim izborima u Beogradu kaže da on smatrao da bi lista SNS imala pun legitimitet i sada, što je juče i potrvdio gospodin Aleksandar Jerković.

Naime, Šapić je rekao da je upravo Jerković srušio opozicionu tezu da su lagali i da je on sa svojim pokretom bio spreman da podrži SNS, a da su oni zaustavili taj proces zbog onog što se dešavalo.

- Zbog optužbi i želje da podignemo tu lestvicu političkog legitimiteta i da pokažemo da smo spremni da promenimo političku praksu koja je ovde vladala preko 20 godina, a znamo kako su sklapane Vlade, a ne gradske vlasti, niko to nikad nije dovodio u pitanje. U izbornoj kampanji je izgovarano suprotno od onog što se dešavalo posle izbora, a to se nazivalo političkom mudrošću - kazao je Šapić za Pink.

Šapić je rekao da grupa okupljena oko Nestorovića u kampanji nije ni nagovestila da neće razgovarati, odnosno sarađivati.

- Mi smo uradili sve što je do nas - istakao je Šapić i dodao da veće i Skupštinu nećemo imati još par meseci.

Šapić je izrazio nadu da će izbori biti što pre i da je građanima i sada jasnije šta mogu da očekuju.

- Mi očekujemo jedan veliki nacionalni srpski front sa naše strane, pokret u koji bi trebalo da uđe veliki broj stranaka. Nećemo mi po pitanju svega da se slažemo, ali što je najvažnije imaćemo nedvosmisleno zajedničke stavove po pitanju nacionalne politike - kazao je Šapić i dodao:

Ja sam rekao da Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika i srpsku politiku, jer kad god je imao jugoslovensku, svima je bilo dobro, samo ne Srbima. Mislim da će ovo biti referendumsko pitanje.

Kako je rekao, deo opozicije govori kakve veze ima Beograd sa nacionalnim pitanjem i da treba da se bavimo lokalnim pitanjima:

- Ja bih najviše voleo da se bavimo tim stvarima jer sam u tome 14 godina i baš me zanima koga će onda da stave, osim Đilasa, a vidim da nisu opet spremni da njega stave kao kandidata. Ja bih najviše voleo da to bude on, pa da on i ja pričamo o tim stvarima. Ukoliko ne bude on, šta da priča ovaj mučeni Vlada Obradović o lokalnoj politici, kada nema dana iskustva. Ovde će biti odbrana nacionalnih stavova i pitanje da li će onaj ko bude sutra vodio Beograd koristiti sredstva da se odrekne KiM i Rusije i Kine - zaključio je Šapić.