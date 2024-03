Dr Vladimir Orlić, potprеdsеdnik Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе, odgovorio je oštro Draganu Đilasu i ostalim predstavnicima opozicije!

Danas tajkun Dragan Đilas govori o novim beogradskim izborima sa istim onim izrazom lica koji je imao i kada je video rezultate prethodnih izbora, a to je lice - teškog gubitnika. Jasno mu je, već sada, da će upravo to i ostati. Očaj i nervoza, uz nepovezane reči, pokazali su to jasno. Da nismo na ekranu videli Đilasa, svi bi ostali u dilemi: koji je ovo „veliki lider“ govorio - Đilas ili Topalko? Baš toliko je genijalno zvučala njegova glavna poruka: ne znam da li ću na izbore, ne bih baš, a i praznici će uskoro, nisam se ni naspavao pošteno – a vi već o izborima... i baš 29. aprila sam planirao da odspavam, mogao bih i 30. aprila, a za prvi maj me čeka prase, što je za mene prioritetna preporuka ODIHR-a... pa sve uranak za urankom, a nema ni mesec dana kako koristim usluge skupštinskog restorana, ne znam šta vi očekujete od mene?

Toliko o „krađi izbora“ i ostalim budalaštinama koje su izgovarali Đilas (ili je ovo stvarno Topalko, dilema postaje sve veća?) i ostali foliranti. Dok se oni budu junački „borili za demokratiju“ uz ležanje, krkanluk i tešku patnju što su se prijavili za skupštinske plate i putne troškove, Beograd i Srbija će da rade.

Još ubedljivija pobeda politike Aleksandra Vučića u Beogradu - što ujedno znači još značajniji debakl Đilas-Topalka, Šidera, Šeneha i Rota - to će nedvosmisleno i da pokaže.