Ministar Milićević u Austriji: Drina nikada neće razdvojiti Srbe

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević sinoć je u Beču govorio na svečanosti "Simbol slobode" koja je organizovana povodom obeležavanja 32 godine od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.

Svečani prijem je okupio predstavnike institucija iz Republike Srpske, Srbije, diplomatskog kora, sveštenstvo SPC, predstavnike srpskih klubova i udruženja u Austriji, kao i druge ugledne zvanice.

-Srpski narod, gde god on živeo, oduvek je gajio iste vrednosti: nepokoreni svetosavski duh i ljubav prema istini i slobodi, ali i prema suverenosti i državnosti. Za slobodu i za svoju državu se vekovima borio, ustajući protiv često neuporedivo većih i moćnijih zavojevača i ugnjetavača. Taj srpski plamen slobode niko i nikada nije mogao da ugasi, ma kolikom se snagom i surovošću služio. Pre nepunih mesec dana, zajednički smo u Orašcu proslavili Dan državnosti Srbije, dan kada je podignut Prvi srpski ustanak i donet prvi srpski Ustav. Danas ovde u Beču s ponosom slavimo Dan donošenja prvog Ustava Republike Srpske, i veoma je važno što to činimo zajedno. Predsednici Srbije i Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik uveli su praksu zajedničkog obeležavanja važnih datuma. Verujem da je svima jasno zašto je to važno i zbog čega u tome moramo istrajati. Srbi i srpske zemlje su uvek bili jaki samo onoliko koliko su jedinstveni i složni. Ona četiri ocila ili četiri slova S sa našeg grba i sa kape koju su vekovima naši preci nosili, jasan su nam zavet koji moramo čuvamo – poručio je ministar Milićević.

Ministar je podsetio da je prvi Ustav Srpske usvojen onda kada su Srbi u Bosni i Hercegovini, kao konstitutivni narod, protivustavno nadglasani u Sarajevu i kada je pogažena njihova konstitutivnost. Državnost koju su proglasili u miru i krvlju odbranili u ratu, potvrđena je i kroz Dejtonski mirovni sporazum i Republici Srpskoj je niko ne može oduzeti.

-Vekovima su mnogi pokušavali da nas razdvoje i podele granicom na Drini. Ali nikad u tom zlom naumu nisu uspeli i neće uspeti. Jer reka Drina nije granica koja razdvaja Srbe, nego kičma koja ih spaja. Postoji nešto što je jače od svake administrativne granice, a to je osećaj pripadnosti jednom istom srpskom narodu! Živela Republika Srpska! Živela Srbija! Da budemo jedinstveni gde god bili poručio je ministar u svom obraćanju.

Prijem je organizovalo Predstavništvo Republike Srpske u Austriji, a pored ministra Milićevića okupljenim sunarodnicima obratili su se i predsednik Narodne Skupštine RS Nenad Stevandić, kao i šef Predstavništva Mladen Filipović.



Autor: Duško Vukajlović