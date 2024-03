TERZIĆ: ĐILASOVCI NAPADAJU SVAKOGA KO SE BORI ZA SRPSKE NACIONALNE VREDNOSTI

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, odgovorio je delu opozicije saopštenjem koje prenosimo u celosti.

Aleksić i ostale besprizorne osobe sa Đilasove i Šolakove tajkunske liste, poput Milivojevića i Grbovića, očigledno zaboravljaju da je Srpska napredna stranka dobila apsolutnu podršku građana Srbije na izborima održanim 17. decembra, te da shodno tome ima i većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije i mogućnost da predloži i izabere najboljeg kandidata iz svojih redova za obavljanje jedne od najvažnijih funkcija u državi, što Ana Brnabić svakako jeste.

Okruženi albanskim lobistima poput Boba Menendeza, Viole, Šidera i Šenaha, đilasovci su očigledno u potpunosti obnevideli, izgubili politički kompas, pa u naletima frustracije i besa napadaju svakoga ko se bori za srpske nacionalne vrednosti i Srbiju, koja vodi suverenu i slobodnu politiku, imunu na uticaje spolja. Ništa čudno za Grbovića koji je pružao podršku i preko svog PSG-a protežirao partiju Hašima Tačija u istu porodicu partija kojoj i njegova pripada, jer slično se sličnom raduje.

Činjenica je da im nedostaje ono vreme kada su svojom neodgovornom politikom srpsku državu uništavali i ekonomski i politički i vojno samo kako bi punili svoje džepove pljačkajući porodično državne resurse poput Aleksića u Trsteniku. Pokušavajući da se dodvore strancima pristali su bukvalno na sve i prodali naciju, obraz i sve ostalo što ide uz to, olajavajući Srbiju pred srbomrscima iz EU parlamenta, a oko sebe su okupili najgori koruptivni ološ Evrope koji treba da im pomogne da bez izbora dođu na vlast, jer su svesni da na izborima nemaju šta da traže i da ih srpski narod neće.

Sada uz pomoć stranaca žele da dođu do pune državne i gradske kase, ali narod koji podržava Srpsku naprednu stranku im je najveća prepreka i nikada više im to neće dozvoliti, jer se svi vrlo dobro sećaju njihovih političkih nedela i lopovluka. Prezrela je većinska Srbija sve one koji poput Milivojevića prete Vučićevoj deci i članovima porodice ubistvom. Većinska Srbija glasa za borce i one koji se poput Vučića i Ane Brnabić bore za Srbiju, koja neće nikome uvoditi sankcije i koja će čuvati srpske nacionalne vrednosti po pitanju KiM i Srpske. Upravo zbog toga se Đilas i njegovi besprozorni poltroni nikada neće vratiti na vlast, jer od države nam u tom slučaju ništa ne bi ostalo. Već su jednom bili i zavili srpski narod i državu u crno. Dakle, što se njih tiče - bilo ne ponovilo se.