POSLE PREDSEDNIKA SRBIJE KOJI JE IZNEO UPOZORENJE OKO RATA U UKRAJINI OGLASIO SE I ŠEF KINESKE DIPLOMATIJE: Ukoliko hitno ne dođe do mirovnih pregovora, doći će do još veće krize!

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo zabrinjavajuće tvrdnje oko rata u Ukrajini i širenja sukoba u Evropi, istim povodom se oglasio i šef kineske diplomatije Vang Ji.

- Kina podržava održavanje međunarodne mirovne konferencije koju podržavaju i Rusija i Ukrajina, uz ravnopravno učešće svih strana. Pregovori su fundamentalna osnova koju Peking promoviše u cilju političkog rešavanja ukrajinske krize - istakao je ministar Ji i dodao da "ukoliko mirovni pregovori ne počnu, nerazumevanje i netačne procene će se akumulirati i preklapati, što će dovesti do još veće krize".

Prema njegovim rečima, probleme treba rešavati uzimajući u obzir "razumne zabrinutosti svih strana, jer u tom slučaju Evropa će definitivno moći da stvori uravnotežen, efikasan i održiv bezbednosni sistem".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je u popodnevnim časovima rekao identičnu stvar tokom obraćanja posle sednice Predsedništva SNS.

- I pred Srbijom i pred svetom su najteža vremena, ekonomski za nas su najbolja ali geopolitički najteža. Plašim se da ćemo doći do katastrofe neviđenih razmera, moje nade su do srednine ili kraja maja da se to zaustavi. U skladu s tim moramo da se pripremimo.

Vučić je istakao da je Srbija, bez sumnje, na dobrom putu, ali da je jako zabrinut zbog mogućeg širenja sukoba u Evropi i da veruje da će situacija u svetu ove godine biti mnogo gora.

- Ekonomski rastemo, napredujemo velikom brzinom. Može više, naravno. Moramo da radimo još napornije, da radimo još više, da radimo još bolje. Ali, da li je zemlja na dobrom pravcu, nema nikakve sumnje. Ali sam veoma, veoma zabrinut, a o tome sam govorio još u novembru 2021. govorio o mogućem sukobu u Evropi. Tada su mi se smejali. Tako da se plašim da će biti mnogo, mnogo, mnogo teže vreme u svetu - rekao je Vučić.

Kako je stakao, ako analizirate ono što je francuski predsednik Emanuel Makron rekao o slanju trupa u Ukrajinu, mnogo više zamalja je bilo za, nego protiv. Takođe, rekao je da je vrlo loše to što je danas u Odesi pala bomba blizu mesta gde su bili grčki predsednik Kirjakos Micotakis i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.