'SPREMNI SMO DA NAPRAVIMO ŠIRI FRONT' Vučević o budućoj Vladi i izborima: Uvek sam za najbliži datum, Beograd gubi vreme oko velikih projekata

Očekujemo početkom sledeće nedelje nastavak sednice Narodne skupštine, da idemo u dalje kontituisanje. Naš kandidat je Ana Brnabić, koja je sjajno vodila Vladu sedam godina i bila na ponos cele otadžbine Srbije, istakao je za Prvu televiziju potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević.

- Zaslužila je poverenje i podršku, ne samo stranke nego i građana Srbije. Odlično će se snaći. Opozicija je neće dobro dočekati, ali to nije najrelevantnije. Čeka je mnogo posla. Što se tiče izbora Skupštine grada Beograda, predsednik Parlamenta ima rok da raspiše izbore koji moraju da se održe između 45 i 60 dana. Treba ići što pre, jer Beograd gubi mnogo u ovom intermecu. Niko ne glasa za vas da vi nećete ništa, vi idete u politiku da biste bili od koristi svom gradu ili državi. Ne znam šta je smisao bavljenja politikom, a shvatate da nemate većinu. Uvek sam za najbliži datum, jer svaki dan gubimo vreme oko Ekspa, velikih projekata, oko standarda građana. Ako ćemo izgubiti još dve, tri nedelje da neko ne prekida odmor ili da bi dobio politički poen pod senkom zloupotrebe nacionalne tragedije da bi u kampanji podigao broj glasova, Beograd nema vremena da čeka. Svaki dan koji promašimo je minus za sve građane - reči su Vučevića.

On je istakao da niko ne može da spreči održavanje izbora i da će svi moći da provere koja je stvarna podrška koju imaju.

- Spremni smo da svako ime koje opozicija ukaže da je naknadno upisano, da je fingirano, mi smo spremni da to zajednički proverimo, sa Republičkom izbornom komisijom. Da jednom za svagda odgovorimo na te gluposti, da je to alibi priča za one koji znaju da će da izgube. Postoje državni organi koji će reagovati ako neko pokuša da blokira izbore. Ne možete vi da sprečavate izbore, nije to stvar vaše dobre volje. Je l' ste hteli izbore, evo novih izbora. Vi kažete da ste favoriti. Izađite na birališta. Imate kampanju, svi imamo jednake šanse. Mi ćemo se truditi da budemo odgovorni, da budemo dostojni tog zadatka. Mi smo pre neki dan otvoreno rekli ko je gradonačelnik za Beograd, Aleksandar Šapić, kod nas nema prikrivenih poteza. Mi naše ljude stavljamo vrlo transparetno. Ići ćemo u jednom širem formatu. SNS je uputio poziv svim strankama koje vide Srbiju kao slobodnu državu, koje veruju u politiku u Gradu Beogradu, mi smo spremni da napravimo širi politički front. Spremni smo sa SPS, sa Zavetnici da pričamo. Nisam stekao utisak da dr Nestorović želi da bude deo toga. Nama se javljaju pojedinci i grupe koji žele da budu deo ove narodne priče. Ovo nije pitanje matematike, prostog broja mandata, nekog vida iskazivanja sile, već objedinjavanja i jedinstva. Svi oni koji sebe tako vide su dobrodošli. Ne očekujemo da sa ovim koji su nasiljem protiv Srbije konkurentni da budu u priči.

Ministar je naglasio da je najveća greška Đilasa tužakanje sopstvene države i vođenje kampanje protiv građana.

- To malo ko može da oprosti. Neko se bori za Srbe na KiM, a drugi se žale na sopstvenu državu. Te stvari se ne rade. Bio sam ja u opozicionoj državi, ali nam nije palo na pamet da strancima kaže bilo koju ružnu reč. Ne pljujete Srbiju, ne navijate da se desi scenario koji Kurti piše. Za desetak dana ćemo izaći za kandidatom mandatara. Videćemo ko sve želi da participira u budućoj Vladi. Svakako ćemo pozvati Savez vojvođanskih Mađara, SPS, sa strankom Zukorlića. U rokovima smo, nigde nismo zakasnili. Danas imamo sednicu Vlade, stvari se obavljaju tako da građani ništa ne osete. Treba da postoji politički dogovor i šta će biti politika Vlade. Ako bismo uzeli novine od pre dva, tri dana, sve su ispromašivali ko će biti predsednik parlamenta. To je ili plod mašte ili neki ljudi koji nisu u procesu odlučivanja žele da se prikažu da su mnogo bitniji. Čim budemo odredili ko je mandatar javno ćemo reći i obrazlagati zašto se naša stranka opredelila. Pitanje je prioritetnih zadataka buduće Vlade. Moramo da vidimo i konfiguracije ministarstava, da li ćemo neke resore proširiti. Treba nam ono što može da donese rezultate za građane Srbije - da li smo došli do prosečne penzije od 650 evra, da li smo završili sve puteve koje gradimo. E, to je pitanje za Vladu, a ne da nekoga treba da smestimo u neku fotelju ili matematike, već šta će biti politika. Nije nam lako, jer kad ste odgovoran čovek onda ste svesni svih problema. Ne osete građani sve ono što se dešava po svetu i to je dobar način vođenja politike u državi.

