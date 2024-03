SVE KAKO JE VUČIĆ REKAO! Obistinile se crne slutnje predsednika Srbije: Nije ostalo mnogo vremena!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/Lewis Joly, Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko, Wikipedia.org/Viewsridge/Yakiv Gluck/Free under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. | |

Šokantno predviđanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će prilike u svetu biti sve napetije u svetlu rastuće krize između Evropske unije i Rusije izazvane ratom u Ukrajini, dobile su novu potvrdu.

Nakon što je kineski šef diplomatije samo dan nakon obraćanja Vučića javnosti u Srbiji izneo dramatično upozorenje da će doći do totalne eskalacije na evropskom kontinentu ukoliko u najkraćem mogućem roku ne dođe do mirovnih pregovora, o čemu je Informer već pisao, potvrda je stigla i iz Viljnjusa.

Godine krize

Kako piše Blumberg pozivajući se na izveštaje litvanskih obaveštajaca, Rusija je sprmena na dugoročne napetosti i sukobe sa državama članicama NATO, naročito u regionu Baltičkog mora.

- Ruske oružane snage sve više koriste vazdušne, pomorske i nuklearne kapacitete za projektovanje ruskog potencijala na Baltik. Radi se o velikom prestrojavanju ruskih oružanih snaga u zapadnim regijama - navodi se u zajedničkom izveštaju vojske i obaveštajnih agencija.

Ipak, kako se navodi u članku Blumberga, Moskvi će za realizaciju ovih ambicioznih planova trebati oko pet godina.

- Radi se o nadoknađivanju gubitaka u Ukrajini i stvaranju novih mogućnosti za dugotrajnu konfrontaciju sa Zapadom - stoji u izveštaju.

Uz to, napominje se da je i Belorusija postigla napredak u izgradnji "nuklearne sposobnosti", nakon što je Rusija prošle godine najavila da će rasporediti taktičko nuklearno oružje u toj zemlji.

- Od tada je vlada u Minsku obnovila infrastrukturu nuklearnog skladištenja i obučila svoje vojno osoblje za upravljanje nuklearnim sistemima. Bjeloruske snage imaju na raspolaganju dva resursa za potencijalno lansiranje nuklearnog oružja - Su-25 bazirane u vazdušnoj bazi Lida, blizu granice s Litvanijom, i mobilne raketne sisteme Iskander-M u Asipovičima u središnjoj Bjelorusiji.

Vučić sve predvideo

Podsetimo, na dramatične prilike na starom kontinentu, predsednik Srbije nedavno je upozorio tokom obraćanja javnosti.

- I pred Srbijom i pred svetom su najteža vremena, ekonomski za nas su najbolja ali geopolitički najteža. Plašim se da ćemo doći do katastrofe neviđenih razmera, moje nade su do srednine ili kraja maja da se to zaustavi. U skladu s tim moramo da se pripremimo - rekao je tada predsednik.

Ruski general: Ništa nije isključeno

- Nije isključena mogućnost eskalacije sukoba u Ukrajini u veliki rat u Evropi, raste verovatnoća uvlačenja Rusije u novi vojni konflikt, a Zapad je sebi kao cilj postavio „strateški poraz“ Rusije - napisao je načelnik vojne akademije Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-pukovnik Vladimir Zarudnicki u u članku za časopis Vojna misao.

Prema njegovim rečima, okončanje konflikta u Ukrajini neće označavati i kraj konfrontacija Rusije i Zapada, s obzirom na to da je pokrenut proces transformacije postojećeg svetskog poretka „koji je povezan sa porastom kontradikcija, a čije rešavanje praktično uvek dovodi do upotrebe vojne sile“.

- Osnovni izvor vojnih pretnji našoj zemlji je antiruska politika SAD i njenih saveznika, koji vode hibridni rat novog tipa čiji je cilj sveopšte slabljenje Rusije, ograničenje njenog suvereniteta i rušenje teritorijalne celovitosti - piše ruski general.

