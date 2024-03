Beriša: Kladio bih se na Vučevića kao budućeg premijera, pokazao je da je njegov rad ovog trenutka, ono što ide u prilog Srbiji! (VIDEO)

Miloš Vučević je pokazao u prethodnom periodu da zaista ne postoji radno vreme kada je posao u pitanju, kao i da je uvek imao rešenje za probleme koji su se predstavljali pred njim i pred Vladom, rekao je za Jutro sa dušom, kod Jovane Jeremić na TV PINK, predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša.

Komentarišući nove funkcije i moguće eventualne mandatare, Beriša je rekao da smatra da je predsednik SNS i ministar odbrane Miloš Vučević pokazao da je njegovo vreme ovog trenutka, ono koje ide u prilog i Srbiji, ali i njemu samom.

- On je organ sa kojim je komandovao u poslednje dve godine, veoma brzo stavio pod kontrolu. Digao je na viši nivo, vojnici su u ovom trenutku najzadovoljniji do sada. On je pokazao da uspešno može da upravlja sa tim organom - rekao je Beriša.

Kako kaže, sa druge strane imamo i njegovu bitnu ulogu kao potpredsednika Vlade, gde je dao pun doprinos radu u prethodnom mandatu.

- Ja bih se kladio na njega da će biti budući premijer - rekao je Beriša.

Sociolog Bojan Panaotović rekao je da je činjenica da premijersko mesto treba da nosi određeno političko iskustvo, profilaciju i vokaciju. Kako kaže, takođe smatra da je Miloš Vučević idealan za to mesto.

- Ukoliko bih išao u kladionicu isto bih glasao za Vučevića - rekao je Panaotović.

Beriša kaže da je Vučević veoma doprineo da Novi Sad danas bude to što jeste. Dodaje da je pokazao u prethodnom periodu da zaista ne postoji radno vreme, da je uvek imao rešenje za rešavanje problema koji su se predstavljali pred njih i pred Vladom.

- Predsednik Republike će imati težak zadatak, ali to je moje mišljenje - rekao je Beriša.

Komentarišući situaciju na Kosovu i Metohiji, Panaotović je rekao da će ona upravo odrediti sastav Vlade, dodaje da nam je upravo zbog toga potreban premijer sa velikim političkim iskustvom i sa zdravim i čvrstim nacionalnim stavom.

- Ko god bio premijer, mora da bude jasno da mi ne možemo da pustimo Kosovo niz vodu i da nećemo prihvatiti nezavisnost. To će ostati krnja državnost i pokušaj amputacije, a vreme će pokazati da međunarodno pravo mora da se poštuje i da je to teritorija Srbije - rekao je Panaotović.

Kako kaže, mediji u Prištini se raduju kada vide nemire u Beogradu i pokušaje paljenja Skupštine. Dodaje da opozicija ima osim Kurtija još favorita, kao što je na primer Topalko.

Autor: