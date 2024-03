Aktivistkinja Aida Ćorović ponovo se angažovala na zadatku da u javnost pusti najstrašnije epitete za aktuelnu vlast, pre svega za predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Njena kritika odavno je prevazišla granicu dobrog ukusa, ali je ovoga puta otišla i mnogo dalje - prizivajući ubistvo Vučića!

Aida Ćorović iskoristila je sad i jedan dobronameran gest iz Predsedništva Srbije kako bi ocrnila Vučića i njegove najbliže saradnike, predstavljajući to kao pokušaj njenog ućutkivanja. Ona je na tribini "Strani plaćenik, a domaći izdajnik" u Dubrovniku ispričala da ju je, kada joj je mlađi brat umirao, zvala Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nudeći joj posao.

- Bio mi je svaki dinar potreban. Ali, prosto postoje granice koje ne mogu da pređem - rekla je Aida Ćorović.

Na pitanje zašto je zvala Aidu Ćorović, savetnica predsednika Srbije je odgovorila:

- Gospođa Ćorović je bila dobra prijateljica mog bivšeg partnera Žorža Urioa dok je on radio kao prvi sekretar ambasade Republike Francuske u Srbiji. Često mu se obraćala za pomoć, i oko nekih projekata u Pazaru, a i oko ličnih problema, pa sam ja, znajući za njihov dobar odnos, prosto želela da pomognemo gospođi Ćorović koja se tada nalazila u teškoj situaciji. Zamolila sam predsednika da je pozovem i onako ljudski, bez ikakve zle namere, ponudim pomoć. Žao mi je ako je ona to pogrešno razumela.

Komentarišući ovu situaciju, predsednik Vučić danas je izjavio:

- I ona je rekla "ja sam se žalila da nemam dinar i da ne mogu da preživim". Suzana iz mog kabineta ju je pozvala (Aidu) i ponudila pomoć. Nije ništa rekla da ona treba nekog da hvali ili da nešto radi, nego bilo gde da joj pomogne. Ja sam joj rekao tada još da sve najgore u političkom smislu mislim o toj ženi, ali da ako u ljudskom smislu ona hoće da joj pomogne, neka pomogne. I zamislite vi da tako nešto zloupotrebite, idete u javnost i kažete: "Neko je hteo da mi pomogne, ali eto, zločinci su hteli da me ućutkaju". Koga bre da ućutka? Svakog dana imate stotine hiljada njih koji moraju da kažu "Vučiću pederu" ili "bićeš ubijen". Ja se nekad nasmejem, neću imena da im izgovaram, oni nisu pederi, a ja peder. Nemoj da vam pokažem koji jesu, a prave se da nisu. Ja ne mislim da je to problem i da je to ono po čemu treba da se razlikujemo. Ponosan sam na to što Ana Brnabić to nije krila za razilku od nekih toliko uspešno vodila Vladu sada će i Skupštinu.