JEVTIĆ SA MEŠTANIMA DONJE BITINJE: Ljudi opravdano uznemireni, razgovaraćemo i sa Kforom (VIDEO)

Predsednik Opštine Štrpce Dalibor Jevtić održao je danas sastanak sa predstavnicima sela Donja Bitinja povodom događaja od 9. marta kada je u tom selu Albanac iz opštine Suva Reka pucao iz pištolja i postavio venac na kuću Srbina. Predstavnici sela Donja Bitinja su Jevtiću preneli zabrinutost povodom tog događaja, a jedan od njih Lazar Ivanović je rekao da je potrebno preduzeti određene korake kako do takvih događaja ne bi dolazilo nadalje.

"Meštani sela Donja Bitinja su jako uznemireni, uplašeni i zabrinuti povodom događaja od 9. marta, na svu sreću niko nije povređen, niko nije bio prisutan. Mi smo svoje zahteve preneli gradonačelniku, ipak je to multietničko selo gde žive Srbi i Albanci da ne bi došlo do ovakvih i još gorih događaja. Mi smo obavestili gradonačelnika i preneli mu naše zahteve i nadamo se da se to više neće ponoviti. Sa komšijama Albancima smo imali fer i korektne odnose i nismo imali veće probleme", kazao je Ivanović.

Jevtić je istakao da su meštani sa pravom uznemireni i da je neophodno preventivno delovati kako bi se sprečili dalji problemi i eskalacija situacije. Nakon sastanka, Jevtić je rekao da je događaj koji se desio u Donjoj Bitinji uznemirio sve meštane Opštine Štrpce i istakao da veruje da je to posledica nepreventivnog delovanja nakon događaja od 6. januara prošle godine kada su ranjeni Stefan i Miloš Stojanović.

"Danas smo sa predstavnicima sela razgovarali na temu šta je ono što možemo da učinimo da sprečimo dalje probleme ili eskalaciju situacije i šta je ono što zajedničnki možemo da zahtevamo od institucija čiji je posao pitanje bezbednosti. Ja sam detaljno informisao predstavnike sela šta je ono što Opština može u ovoj situaciji da uradi, pozvao ih da budu sutra na sastanku Odbora za bezbednost u zajednici gde ćemo u institucionalnom smislu doneti određene zaključke i zahteve i verujem da ćemo na sastanku od predstavnika Policije Kosova biti u prilici da čujemo i neke detalje u vezi sa događajem", kazao je Jevtić.

Rekao je da su meštani sa pravom uznemireni i da se ne zna kakva bi bila reakcija da se lice koje je pucalo samo pojavi u selu, kako bi meštani reagovali neznajući na šta je to lice spremno i šta bi sledeće moglo da uradi.

"Zato je potrebno da se preventivno deluje i to će biti naš glavni zahtev ka onim institucijama koje moraju da učine nešto po ovom pitanju. Brine nas činjenica da u albanskoj javnosti nije bilo nikakve informacije, nikakva vest u medijima na albanskom jeziku kada se ovo dogodilo. Čini mi se da postoji pokušaj da se čitava ova situacija zataška, da se o tome ne govori baš na način na koji se to čini i sa slučajem Miloša i Stefana Stojanovića i upravo je to glavni problem, kada nema adekvatne reakcije institucija, kada nema podizanja svesti u javnosti kada su ovakvi i slični problemi u pitanju onda imate situaciju da neko misli da je u redu da tako nešto uradi i to je ono što mora da se spreči", kazao je Jevtić.

Kako je dodao, iz tog razloga o tome govori i govorio je i na skupštini o slučaju Stefana i Miloša Stojanovića, kao i da je o tome pisao u svom godišnjem izveštaju jer ukoliko nema te svesti to nekome daje za pravo da misli da može da čini takve stvari.

Istakao je da će Opština Štrpce i on lično u narednom periodu nastaviti da rade zajedno sa meštanima kako bi podigli svest i kako bi preventivno delovali.

"Siguran sam da ćemo tražiti povećano prisustvo policije, razgovaraću i sa predstavnicima Kfora i znam koji je njihov nivo prisutnosti u našoj opštini. Sve ono što možemo da uradimo kako sutra ne bi nekome za izgovor poslužilo što nam niste rekli, zašto niste ukazali. Nećemo ostaviti prostora nikome ni za kakve izgovore. Meni je jasno da je u političkom smislu ovo rezultat aktuelne politike režima u Prištini, ali to ne znači da mi treba da ćutimo i da se zbog toga povlačimo. Svi treba da budu sigurni da po ovom pitanju nećemo da ćutimo, da ćemo dići svoj glas i tražiti da se zaštite životi naših građana", kazao je Jevtić.

Nakon sastanka Predsednika Opštine sa predstavnicima meštana sela Donja Bitinja održan je i sastanak rukovodstva Opštine Štrpce gde su podržani stavovi sa sastanka u vezi događaja od 9. marta.