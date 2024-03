Vesić: Mržnja prema Vučiću postala opšte mesto u govoru opozicije a isti rečnik isti ljudi koristili i za Zorana Đinđića

Legitimno je imati politički stav, pa čak i da mrzite političke protivnike, ali je ružno i strašno napadati svoju zemlju i izgovarati gnusne laži, poručio je član Predsedništva SNS Goran Vesić, primećujući da isti ljudi koji su napadali Zorana Đinđića, koji je ubijen na današnji dan pre 21 godinu, danas koriste isti rečnik i kada napadaju predsednika Aleksandra Vučića, optužujući ga da je nacionalnista.

Vesić je povodom tribine „Strani plaćenik, domaći izdajnik“, održanoj u Dubrovniku, na kojem su govorile novinarka Ana Lalić i aktivistkinja Aida Ćorović, spominjući „vojvođansku naciju“ i „dosrbljavanje“, optužujući državu za „velikosrspki nacionalizam“, ali i „prognozirajući“ da će „cela vrhuška biti mrtva“, rekao da i Vučić i svi kojima prete mogu da budu ponosni, jer očigledno rade dobro, kad ih takvi ljudi napadaju.

- Ružno je i strašno napadati svoju zemlju. Otići u Hrvatsku ili bilo gde i izgovarati gnusne laži, govori o tome zašto opozcija ne može da dobije podršku građana, niti mogu da odlučuju i nameću vrednsonse sudove, kao u prošlosti. Mržnja prema Vučiću je postala opšte mesto, preti se njemu, njegovoj porodici. I iz ovoga se vidi koliko oni mrze zemlju čiji pasoš imaju i koliko su spremni da se nisko spuste da pričaju protiv svoje zemlje - rekao je Vesić.

Zapitao se da li je „dosrbljavanje“ Vojvodine kada država Srbija ulaže u izgradnju 330 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao što to sada čini, bez dinara učešća pokrajinskog budžeta. Ili kada se grade tri mosta u Novom Sadu, gradi brza pruga kroz Vojvodinu, obnavlja 250 kilometara regionalnih pruga ili rekonstruišu železničke stanice.

- Sve to radi Vlada Srbije za svoju zemlju, a onda jedna žena priča o dosrbljavanju. Kada radimo prugu mi tu gospođu dosrbljavamo. To je toliko boleno. To politika lažne elite. Kažu ne može crkva da se gradi. Nemam ništa protiv ni izgradnje katedrale, niti džamije, i treba da ih imamo, ali kod njih sve može, ali ne može samo sprska crkva. Za ovakve je svaki nacionalizam dobar, samo nije srpski. U Hrtvatskoj ne kažu ni reč o proteranima, jer im je hrvatski nacionalnizam dobar - konstatovao je Vesić.

Podsetio je i na napade koje je pretrpeo gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković zbog inicijative da se jedna ulica u tom gradu nazove po Beogradu, te upitao kako je „velikosrpski nacionalnizam“ kada postoji Beogradska ulica u Ljubljani, dok je Ljubljanska ulica u Beogradu - dokaz kosmopolitizma.

- Govoriti da ćemo svi biti mrtvi, to je bolesno i nije za političku osudu, nego za lečenje - dodao je Vesić.

Ukazao je da su isti ljudi koji danas izgovaraju sve te stvari, isti oni koji su najgnusnije stvari govorili za Zorana Đinđića.

„Isti ti, 80 odsto njih, su napadali Zorana, koji je poslednjih meseci svog života prolazio kroz harangu, od plaćenih novinara mafije, ali i od ovakvih koji su isti rečnik koristili za Đinđića govoreći mu da je nacionaista“, prisetio se Vesić.

Dodao je da je Đinđić, kao čovek koji je u tom trenutku najviše uticao na njegovo obrazovanje i političko mišljenje, bio čovek koji je rešavao probleme i bio „realpolitičar“.

- Kao što to čini Vučić sada. Sličan je način na koji se odnose prema problemima, jer je za političare malih zemalja važno da razumeju odnose u svetu i zaštite interese svoje zemlje. To je Đinđić razumeo, a do Vučić radi perfektno. Đinđić je vratio Srbiju u UN, počeo pregovore sa EU, tada su započete reforme. Danas pregovaramo sa EU, imamo značajno mesto u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Vučiću - rekao je Vesić.

Dodao je da je Zoran Đinđić bio posvećen „običnom čoveku“ i da je govorio da ne postoji narod zbog političara, već političar zbog naroda.

- Ako se bavite javnim poslom, onda rešavajte probleme. Takav je i Vučić, ode u Pambukovicu, a onda da razgovara sa Si Đinpinogom. Sve je to politika, nema malih poslova, nema ničeg što je ispod časti, važno je da se rešavaju problemi ljudi - rekao je Vesić.