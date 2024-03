'VIDIMO SE NA SUDU!' Ministar Goran Vesić: Protiv Georgieva podnosim tužbu! Nije uvredio samo mene, već i pokojnog Đinđića

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić oglasio se na društvenoj mreži X povodom tvrdnji koje je izneo Slobodan Georgiev, direktor Newsmax Adrie.

- Gospodine Georgiev, objavili ste foto-montažu mog navodnog tvita. Da ste želeli mogli ste lako da proverite da je to laž. Samo je trebalo da uđete na moju lajnu i pročitate moje objave od 12. marta i videli biste da je to što ste objavili foto-montaža. Znali ste da je to laž jer vam je na to ispod vaše objave ukazalo nekoliko ljudi ali ste i dalje tu foto-montažu imali u svojoj objavi kako bi je videlo što više ljudi. Svesno ste to radili i namera vam je bila da me povredite i da klevećete. Uklonili ste objavu tek kada sam objavio da ću da vas tužim. Vidim da znate šta će sud da presudi. Ja ne znam. Ali znam da ću da vas tužim jer ste me povredili. Bio sam četiri godine šef kabineta Zoranu Đinđiću, dugo jedan od njegovih najbližih saradnika i doživaljavao sam ga kao oca. Vi ste sve ovo uradili da biste me povredili jer nikome, pa ni vama neću da dopustim, da nekažnjeno laže o mom odnosu i mojim osećanjima prema Zoranu Đinđiću. Što se tiče Sportskog žurnala obojica znamo da je to istina. Na moju radost, a na Vašu žalost nismo jedini koji to znaju. Nadam se da nećete da zloupotrebljavate medije u kojima ste urednik za vaš lični obračun sa mnom. Pozdrav i vidimo se na sudu - napisao je Vesić.

