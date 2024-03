PREZENTACIJA EKSPO 2027 U PRISUSTVU MARKUSA ZEDERA Ministar Mali: Ovo će biti GRAD UNUTAR GRADA! (FOTO + VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali prikazao prezentaciju EXPO2027 u prisustvu predsednika Vlade Bavarske Markusa Zedera.

- Smislili smo "Skok u budućnost", gde će biti uloženo 18 milijardi evra koje će biti podeljene u šest grupa. Prosečna plata u Srbiji biće 1.400 evra i ovo će biti velika promena - rekao je ministar finansija i ukazao na značaj BIO4 Kampusa i ulaganja u veštačku inteligenciju.

- Gradimo šest novih autoputeva. Isto važi i za železnice.

Mali je još jednom podsetio da je Srbija uspela da pobedi i Španiju, SAD i Argentinu prilikom kandidature za Ekspo. Dodao je da je Srbija odlično mesto za ulaganje upravo zbog ove prilike.

- Gradimo Nacionalni fudbalski stadion, novi stambeni kompleks. Biće to grad u okviru grada. Po prvi put razvijamo novi železnički sistem, od glavne stanice do aerodroma i do stadiona. Već gradimo prvu metro liniju, druga počinje sledeće godine. Ogromne investicije u infrastrukturu kako bi Srbija bili privlačnija investitorima - izjavio je Mali i podsetio da se očekuje dolazak između 100 i 120 zemalja na Ekspo.

- Ovo će biti grad unutar grada, biće poseban sajam sa vodenim centrom, nacionalnim stadionom - rekao je on.

Ministar je podsetio i na uspešnost izgradnje Beograda na vodi.

- Pobeđujemo u ekonomiji i ekonomskom razvoju. Uz veliko hvala što ste došli danas, Srbija se promenila. Želimo da rastemo i razvijamo se, da zapošljavamo ljude. Ako vi i vaše kompanije želite da učestvujete u tome, biće nam zadovoljastvo - rekao je Mali.

Ministar je rekao da su izdate nove obveznice za ovaj projekat i dodao da je Srbija izašla na kapitalno tržište.

- Pokušavam da se postaram da deficit bude pod kontrolom isto kao i javni dug - kazao je Mali i ponovo pozvao Zedera i Nemačku da budu deo ovog projekta.