MILOŠEVIĆ NIJE ŽUDEO ZA VLAŠĆU! Evo kako se odlučio za izlazak na izbore i šta mu je ĐINĐIĆ ZATRAŽIO: Imao je dobra razlog da ga ne posluša

Slobodan Milošević, neposredno posle 5. oktobra 2000. godine imao je mogućnost da izbegne hapšenje, tvrde upućeni u tadašnja dešavanja. Uslov je, međutim, bio da se okane politike i povuče u ilegalu. On je to i obećao, ali datu reč nije održao.

Branislav Ivković, nekadašnji visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije ističe da je postojala komunikacija i između Vuka Draškovića i između Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića i Miloševića.

- On je imao komunikaciju sa opozicijom. Opozicija je bila inteligenta i razumela je da se samo komunikacijom može doći iz pozicije opozicije u poziciju vlasti. To tome se razlikuju od današnje opozicije. Imala je obrazovanje, pamet, inteligenciju i komunicirala je sa predsednikom koji je izabran od strane naroda - istakao je Ivković za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić.

Kaže da je drugi krug izbora morao da se održi.

- Niti je Koštunica pobedio, niti je Milošević izgubio - dodao je Ivković i naveo je da Milošević bio "meta" i radilo se na njegovoj kriminalizaciji, a isto se primenjuje i da danas.

Kako je dodao, Đinđić je tražio sastanak sa SPS-om.

- Zoran me zvao me na razgovor zbog Slobodana. Rekao mi je da je izložen velikim pritiscima, postoje i neke ranije obaveze preuzete... Predložio je da Milošević ode u Požarevac, spusti roletne i da se ni poštaru ne javlja, da probam da sačuvam njega i sebe, jer meni to u životu ne treba - prepričao je Ivković detalje razgovora sa Đinđićem.

Ivković kaže da je to preneo Miloševiću.

- Pažljivo me saslušao, ali je rešio da ostane - dodao je Ivković.

Uroš Šuvaković, jedan od bližih saradnika Mire Marković kaže da je Milošević nakon saznanja da je izgubio na izborima pozvao partijsko rukovodstvo i rekao da planira da se odmori od aktivnosti koje je imao.

- Tome je prethodio razgovor sa Koštunicom koji mu je pokazao da su objavljeni rezultati izbora prema kojima je izgubio. Suštinsko pitanje je kako se došlo do tih rezultata. Sud je presudio da je Milošević pokraden na izborima. Izbori na KiM su trajali do 17 sati iz bezbednosnih razloga i to je bio razlog da se traži poništenje izbornih rezultata na KiM. Opozicija, DOS je to htela da spreči. Prvi put u istoriji su otpisali Kosovo i Metohiju - naveo je Šuvaković.

Kako je dodao, da to nije urađeno moralo bi da se ide u drugi krug.

- Kada se desio 5. oktobar, birački materijal je spaljen i rasut, kako niko nikada više ne bi mogao da rekonstruiše šta se desilo - rekao je Šuvaković, koji smatra da je DOS došao na vlast na krilima Nato bombardera.

Šuvaković je naveo da mu je Milošević rekao da se osećao "zasićenim" vlasti i pre tog događaja.

- Nije o bio čovek koji je žudeo za vlašću - dodao je Šuvaković i objasnio da su naterali da izađe na izbore oni koji su ga prvi "izdali".

Siniša Vučinić, nekadašnji šef obezbeđenja Slobodana Miloševića, navodi da opozicija i danas primenjuje sličnu matricu.

- Deca DOS-a, ali nedorasla - istakao je Vučinić, koji takođe smatra da bez Nato bombardovanja DOS ne bi došao na vlast.

On je objasnio da je Milošević odbio da ode u Požarevac jer bi tamo bio mnogo lakše ubijen.

