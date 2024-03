Novosadski naprednjaci poručili da investicije neće stati: Nema nikakve krize u budžetu Grada Novog Sada od kada je na vlasti Srpska napredna stranka

Gradski odbor Srpske napredne stranke izdao je saopštenje u kojem ističu da u budžetu Novog Sada nema krize, a koje prenosimo u celosti:

-Nema nikakve krize u budžetu Grada Novog Sada, niti je bilo od 2012. godine, od kada je na vlasti Srpska napredna stranka. Naprotiv. Realizacija kapitalnih projekata je na istorijskom maksimumu. Samo iz gradskog budžeta, ne računajući najveće infrastrukturne projekte koje finansira Republika, do sada je preko 91 milijardu dinara uloženo u kapitalne projekte, i dodatnih 16 milijardi dinara za rekonstrukciju i rehabilitaciju saobraćajnica, odnosno preko 107 milijardi dinara počev od 2012. godine. I ove godine intenzivno nastavljamo sa ulaganjima. U toku je realizacija kapitalnih projekata vrednosti više od 7 milijardi dinara, a narednih dana počinjemo i nove, poput parternog uređenja u Ulici Modena, garaže kod zgrade Banovine, kao i izgradnje dečijih igrališta u 47 mesnih zajednica. Takođe, u putnu privredu ove godine ylažemo 1,8 milijardi dinara. Kapitalna ulaganja planirana su tokom cele budžetske godine, a zakonom su definisane i regulisane kvote po kojima se javna potrošnja odvija u toku godine. Ali to zna da radi odgovorna vlast poput naše. Ne očekujemo da to razumeju oni restlovi “žutog režima”, a građani su imali priliku da vide tragične posedice njihovih “poznavanja” ekonomije i finansija. Za razliku od perioda privrednog sunovrata naše države, pa i Novog Sada, danas sa ponosom ističemo da je naš grad jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope. Pored svih projekata koji se finansiraju iz gradskog budžeta, u ovom momentu se grade dva mosta i to u produžetku Bulevara Evrope i u okviru Fruškogorskog koridora, dok na leto počinjemo pripremne radove na izgradnji pešačko – biciklističkog mosta. Među projektima koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije su i Regionalni centar za upravljanje otpadom, Centralni prečistač otpadnih voda, postrojenje Solar termal, projekat izgradnje brze pruge, projekat Čista Srbija. Vrednost ovih projekata prevazilazi čak tri gradska budžeta. Dakle, apsolutno nema govora o tome da će investicije da stanu, jer mi smo sve napore uložili da se okupimo oko projekata koji doprinose daljem napretku i razvoju Novog Sada i boljem životu građana.

