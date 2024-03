VESIĆ: KADA TI JE JEDINO DELO SPOMENIK ALBANSKIM PARTIZANIMA U KLINI LAKO UMISLIŠ DA SI POLITIČKI KOMESAR

Vidim da je Slobodan Maldini posebno angažovan u napadima na Vladu u vezi sa revitalizacijom kompleksa Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, istakao je Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, na svom fejsbuk profilu.

Taj veliki stručnjak u čitavoj karijeri izgradio je JEDNO JEDINO DELO - spomenik albanskim partizanima u mestu Klina na Kosovu, 1985. godine. Na stranu to otkud albanski partizani u Klini, ali za to nije on kriv.

Legenda kaže da je taj posao dobio tako što je Bogdan Bogdanović, gradonačelnik Beograda, molio Ivana Stambolića da "drug Maldini" dobije neki projekat da izvede.

Izveo ga je toliko dobro da ga je Republika Srbija porušila 1991. godine zbog eksplicitne proalbanske simbolike da ne kažem balističke simbolike.

Tako da razumem njegovu mržnju prema Srbiji kao i svemu što se radi u Beogradu poslednjih deset godina. Jer sve što se radilo je dokaz njegove nesposobnosti, pošto nije radio ništa.

A nije da nije želeo. Nije mu smetao novac Vlade Srbije kada se javio na konkurs za spomenik Stefanu Nemanji. Pa pošto je od odbora njegovo rešenje ocenjeno u najmanju ruku kao “neprimereno” vodio je hajku protiv Stefana Nemanje!?

Maldini je najbolji primer crvenog arhitekte. Kao i Đorđe Bobić koji je predlagao da se u parku ispred Hrama Svetog Save podigne tržni centar i javni toalet.

U prilogu je fotografija Maldinijevog spomenika u Klini. Ako ga Kurti obnovi moći će da se pohvali da ima makar jedno delo.

A takođe, u prilogu je i Maldinijevo rešenje spomenika Stefanu Nemanji, da se podsetimo i tog “remek” nedela.

