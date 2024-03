PROFESOR STOJAN RADENOVIĆ ODRŽAO LEKCIJU OPOZICIJI: Vizionari kao što je naš predsednik Vučić rade stvari koje ostali ne mogu da vide!

Prof. Radenović predsedava Skupštinom Srbije, pa je poslao jaku poruku opozicionim poslanicima i građanima Srbije

Prof. Stojan Radenović, koji drugi dan zaredom predsedava konstitutivnom sednicom Skupštine Srbije, na kojem bi trebalo da se raspravlja o predlogu vladajuće koalicije da Ana Brnabić bude izabrana za predsednicu parlamenta, ali opozicija koristi samo da bi iznosila optužbe na račun vlasti i Aleksandra Vučića, odlučio je da održi lekciju opozicionim poslanicima.

- Namerno ne opominjem poslanika opozicije, rekao je profesor odgovarajući na opasku da treba da prekida poslanike ako govore neprimereno i mimo teme.

- Opozicija je u teškom stanju, čim mora da ide po Evropi, da tužaka zemlju, nema smisla da ih prekidam, mogu samo da kažem, meni su Ana Brnabić i predsednik Vučić dozvolili da ih podržim i ja im se zahvaljujem. Većina ljudi na Planeti je obična, obični rade same normalne stvari, talentovani ljudi rade one stvari koji obični ne mogu, a vizionari kao što je naš predsednik Vučić rade stvari koje ostali ne mogu da vide, rekao je prof. Stojan Radenović.

- Zato im se zahvaljujem što su mi dozvolili da ih podržim. Naš Nikola Tesla je rekao - čovek je stvoren da radi i da se muči. Opozicija izbegava da ode na razgovor sa predsednikom kada je reč o predlogu mandatara. Mislim da to ne treba nikad da propuste, evo Aleksić mladi kolega je iznosio samo negativne stvari, to je paradoksalno, svakoj vladi možemo da nađemo mane, ali kad toliko ljudi godinama glasa za ovu opciju onda to isključuje vaše tvrdnje, rekao je profesor Aleksiću, na šta je usledio aplauz.

- Zato je moj apel, prijateljski, roditeljski, da idete na razgovor sa predsednikom, on je vizionar, pa ono što vam on priča nećete moći odmah da vidite, ali kad prođe neko vreme videćete. Ja isto tako. Evo moji vršnjaci u sredini osme decenije, kažu često šta je Vučić govorio sedam-osam godina ranije pa se ostvarilo. Mislim da će vam ovo koristiti, iskreno mislim, na šta je dobio aplauz vladajuće većine.