JOVANOV PRONAŠAO 'FANTOMA': Nisam verovao u tu priču, ali su me dokazi demantovali - u pitanju je osoba sa Đilasove liste

Poslanik sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov raskrinkao je Đilasovu opoziciju, kada je reč o takozvanim fantomima.

- Ponovo smo imali priliku da slušamo priču o fantomima. Ja u to nisam verovao, ali nisam bio u pravu. Dokazi su me demantovali. Ako želite da vidite fantoma, to je koleginica koja je govorila u ime ove grupacije - Natalija Stojimenović - rekao je Jovanov.

Kako je naveo, Natalija Stojimenović kandidat bila je kandidat za poslanika iz Vranja na prethodnim izborima, a sada je privaljena na Paliluli u Beogradu.

- Izgleda da su i u tim optužbama kretali od sebe - dodao je Jovanov.

