VUČIĆ IZ BRISELA UPOZORIO: Bez izgradnje malih nuklearnih reaktora nećemo imati struju! TO SU OGROMNA ULAGANJA

Prvi samit o nuklearnoj energiji, koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Belgija, održava se danas u Briselu, a na njemu učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić se je u obraćanju medijim istakao da je važno što je Srbija učestvovala u ovom Međunarodnom samitu za nuklearnu energiju.

- Prisustvovali smo prvom Samitu o nuklearnoj energiji koji je posle mnogo vremena napravljen i važno je da je Srbija u tome učestvovala. Moramo da razumemo ono što se zbiva u svetu i šta nam dolazi a to je veštačka intelignecija. Imamo velike probleme u snabdevanju strujom i imaćemo ih u budućnosti. Industrija nam velikom brzinom raste ali potrebe stanovništva su takve da su ljudi naučili na visoke standardne. Leti vi hoće do 18 stepeni, a zimi iznad 20 stepeni. Nemamo mrežu koja to može da pokrije. Mnogo problema imamo a sa tim ne smemo da se igramo. Kada budemo proizvodili struju većinskim delom iz uglja, moraćemo da plaćamo takse. Važno je da što pre promenimo zakonski okvir oko monotorijuma za nuklearnu energiju. Da razgovaramo sa svima - naveo je Vučić.

On je istakao da je najbolja energija zelena energija, ali da su tu potrebna ogromna ulaganja.

Danas sam postavio pitanje mogućnosti finansiranja, ceo svet ide na to i to je jedino kako će možda moći to da izdrže. Veštačka energija srče struju, bezbroj je tih problema. Moramo da gledamo u budućnost, moramo da požurimo, a da gradite tradicionalnu nuklearku ne možete bez 10 godina.

- Moraćemo da menjamo zakone i da krenom pre svega na na male modularne reaktore. Nuklearna energija je najbolja i najsigurnija, ali je reč o ogromnim investicijama - istakao je Vučić.

Ukazao je da veštačka energija srče struju.

Nije pitanje šta nam fali danas, već šta će da nam fali sutra. Mi nismo imali gasovod do pre neku godinu i srećan sam što danas to imamo, jer bi bez toga propali i ne bi imali struje. Moramo da vidimo šta ćemo sa gasnim skadištima i sa naftom.

- Moramo da vidimo šta ćemo sa strujom. Neće biti struje ako se ne izgrade mali nuklearni reaktori. Struju neće imati pola zemalja u EU - upozorio je Vučić i dodao da ako budemo proizvodili struju iz uglja nećemo moći da je prodamo ili ćemo morati da platimo velike takse.

Vučić je naveo da je imao i brojne važne političke razgovore.

Razgovarao sam dugo sa Ursulom, sa Makronom. Dogovorili smo susret u Parizu. Razgovarao sam sa Robertom Ficom, očekujem njegovu posetu

- Verujem da smo imali koristan boravak ovde - istakao je predsednik Vučić.

Upitan o skandaloznom ponašanju dela opozicije u parlamentu, on je poručio da to što će da lupaju o klupe i da viču nije važno, ali da ih treba sprečiti da kradu toalet papir.

Kako je dodao, u razgovoru sa Makronom je bilo reči o svim važnim bilateralnim pitanjima.