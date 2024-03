VUČIĆ: Čestitam Ani i poručujem da ne dozvoli da se krade iz skupštine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je iz Brisela predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić na izboru i dodao da je težak posao pred njom, a poručio joj je i da ne dozvoli više "da se bilo šta krade iz skupštine".

Vučić je, komentarišući trodnevnu raspravu u parlamentu o izboru za predsednika parlamenta, rekao da nije mogao sve da gleda, ali da je video da je bilo onih koji su nasrtali na predsedavajućeg Stojana Radenovića i da su ga vređali zbog godina.

"Sramota me je da izgovorim tu reč jednog koji je vređao Stojana Radenovića zbog godina, koji, ne samo da otac može da mu bude, već je toliko puta pametniji i obrazovaniji od njega da je sramota da mu se ovaj uopšte obraća bez dubokog naklona i ogromnog poštovanja", rekao je Vučić.

On je dodao i da je video da su "po starom maniru pokrali toalet papire".

"Niste ono od kuće donosili, da su bar platili pa doneli od kuće. Ne, nego su pokrali toalet papir iz skupštinskih prostorija i tim pokradenim toalet papirima gađali Anu i sve ostale tamo. Ako je to Srbija koju predlažu građanima ove zemlje onda ja verujem da nikada neće doći na vlast", rekao je Vučić povodom toga što su poslanici dela opozicije sa liste "Srbija protiv nasilja" u parlamentu tokom glasanja o potpredsednicima parlamenta gađali toalet papirom novoizabranu predsednicu skupštine.

Nekad su, kaže, "krali slike, a sad su došli do toga da kradu toalet papire".

"To što viču i lupaju u klupe, to nije mnogo važno. A to da sam ja glavna tema, to nije sporno. Nemam problem. Od onog iz partije francuskog državljanina Miloša Jovanovića koji kaže da se Vučić dogovorio sa Bakirom Izetbegovićem da ga linčuju u Srebrenici do toga koliko košta duks mog brata od milijardera Đilasa. Šta ćete...odgovoriću im već sutra", poručio je Vučić.