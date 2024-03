ZAVRŠENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST -Dačić: Bez obzira na sve izazove sa kojima smo suočeni, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna!

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, obratio se nakon vanredne sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Dačić je rekao da su razmatrali više izazovnih tema na sednici, dodaje da nema neposrednih saznanja da Srbiji preti teroristički akt.

- Bez obzira na sve izazove sa kojima smo suočeni, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna - rekao je Dačić.

- Više aktuelnih tema bilo je na dnevnom redu. Bezbednosna situacija na KiM, u regionu i najnoviji težak zločin, a to je teroristički akt u Moskvi. Bezbednosna situacija je u Srbiji stabilna. Potrebno je da se preduzmu sve mere opreza i p reventivne radnje kako bi sprečili svaku mogućnost remećena mira i opasnost za živote ljudi. Prema informacijama, do sada nije prijavljeno, od nadležnih službi, nismo dobili dodatno obaveštenje, ostajemo pri izjavi od sinoć a to je da među građanima koji su nastradali nema naših državljana. Postoji informacija da je jedan naš državljanin bio prisutan na tom događaju, reč je o kulturnom događaju. Nema naših državljanja na spisku poginulih i povređenih. To ne znači da ne može doći do promene, imajući u vidu da je taj broj poginulih drastično povećan - rekao je Dačić.

Sednica je počela u 9 sati, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Prisustvuju najviši državni zvaničnici, pripadnici bezbednosnih službi i Vojske Srbije.

Između ostalih, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, ministar odbrane Miloš Vučević, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministarka pravde Maja Popović, načelnik generalšatba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

