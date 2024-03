PANTIĆ PILJA: Bora Novaković je osvedočeni nasilnik i prevarant

Da nije tužno, bilo bi smešno, to što je udarna pesnica Dragana Đilasa postao Bora Novaković zvani Solunac, izjavila je Biljana Pantić Pilja, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Valjda što si veći lažov i kriminalac, bolje se kotiraš kod Đilasa, pa je tako i Bora odlučio da zasluži svoje mesto klevetanjem i besmislicama - rekla je Pilja i dodala:

- Jedini kriminalac, i to osuđeni je Bora Novaković i građani to znaju. Кakav je to nonsens da Bora drži lekcije i integritetu i kredibilitetu - navodi ona.

Kako je rekla to je čovek koji je unazadio Novi Sad dok je bio na vlasti i koji je imao samo jedan cilj, lično bogaćenje i bogaćenje njegovih pajtosa.

- Osuđeni kriminalac, nasilnik, prevarant, isfrustrirani marksista, koji je na konstitutivnoj sednici na najgori i najprimitivniji način vređao i zaletao se na univerzitetskog profesora - kaže Pilja.

- Bora Solunac kome je vrhunac političke borbe krađa toalet papira i bacanje istog na Anu Brnabić, na kopiju Sretenjskog ustava i na zaposlene devojke koje vode stenobeleške - rekla je ona.

Kako je navela u saaopštenju pokazali su đilasovci da nemaju granicu, i da svaki put, kada mislimo da su dotakli dno, padnu još niže.

Ona kaže da se neće se Bora osvedočeni nasilnik zaustaviti u svojoj mržnji i pokazao je da je nasilje jedino što ume.

- Pokazaće ti Boro građani Novog Sada gde ti je mesto i da ti nisu zaboravili tvoja zlodela. Vratićeš se Boro u svoju mišju rupu iz koje su te ponavljač iz Trstenika i nasilnik nad nasilnicima Đilas izvukli - poručila je Pilja.