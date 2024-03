General Guri za Pink: Tokom rata najteže mi je pala Klečka gde su odvođeni i ubijani Srbi

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti u studiju su General Goran Radosavljević Guri, Zoltan Dani pukovnik, Ljubiša Ristić, reditelj i istoričar Predrag Marković.

General Goran Radosavljević Guri rekao je da se preko noći od terorističke organizacije stvorila oslobodilačka vojska Kosova, zanemarili su napade na policiju, vojsku, zanemarili su Klečku i formirali OVK koju su legalno naoružavali i onda su odlučili da nas bombarduju.

Ljubiša Ristić, reditelj rekao je rekao da NATO nije smeo da uđe od naše vojske i policije na Kosovu.

Kako je rekao ovo što se danas događa i način kako Rusi podržavaju nas je zato što su oni shvatili i shvataju šta se to i njima danas dešava.

Predrag Marković je rakoa da je bombardovanje kineske ambasade u Beogradu bruka za CIA i da im je to velika greška.

CIA je godinama trebal da povrata kredibilitet jer je omašila sa lokacijom, rekao je Marković.

Bombardovanje Srbije je pirova pobeda dodao je on.

On je rekao da ako poklonite nešto to je gore nego kada vam otmu, Rambuje je bio na neki način kao ultimatum.

Zoltan Dani, pukovnik je rekao da je bombardovanje sprovedeno i protiv njihovog statuta NATO- a jer ako neka zemlja napadne zemlju NATO-a imaju pravo da intervenišu, mi nismo napali ni jednu njihovu zemlju.

General Goran Radosavljević Guri ako bi merili u procentu sigurno je 75 odsto Srba izbeglo sa Kosova i Metohije.

Mi nismo znali šta da radimo sa 100.000 ljudi koji su krenuli da beže od bobmbi na Kosovu i Metohiji, po podacima NAtaše Kandić veći procenat Srba je stradao na KiM o d bombi.

Na KiM pre NAto bombardovanja nikada nije bilo pogrona i genocida.

- Adam Jašari je žrtvovao celu svoju porodicu, on je njima postao kao simbol on je bio kriminalc i prem Srbima i prema Albancima. On je svseno ubio svog brata a njegova ćerka je pobegla, pitanje je zašto su došli ti novinari - rekao je Guri.

On je rekao da je policija morala da uđe u AKciju ali je naređeno da strani novinari moraju da dođu i slikaju, mi smo pokušali da im pokažemo bunkere i naoružanjea li njih to nije interesovalo njih su interesovale samo civilne žrtve, kazao je Guri.

Ljubiša Ristić je reako da nikakvu grešku CIA nije napravila i da je znala šta radi kad je bombardovana kineska ambasada.

Pukovnik Zoltan rekao da danas gleda na činenicu da je oborio nevidljivi avion kao na svoju obavezu i posao.

-Ja sam samo posle toga čestitao svim ljudima i osećao sam veliku ponos što smo uspeli da pogodimo aviona za koji nismo ni zanli da je nevidljiv - rekao je on.

Istoričar Marković je dodaoda je Zoiltan veoma skroman.

Zoltan kaže da nije on oborio avion već da je samo komandovao akcijom.

Guri je rekao da mu je tokom rata nateže pala Klečka gde su odvođeni Srbi i ubijani svirepo.

Obaranje aviona je bila prekretnica u ratu i veliki moralni podstrek za našu vojsku i dalo nam je veliki entuzijazam, rekao je Zoltan.

Reditelj Ristić je rekao da je to bilo četvrti dan bombardovanja i obaranje F117 tzv nevidljivog je prva faza preokreta, druga faza je ono što se desilo nekoliko sati nakon obaranja u tom mestu kad se čulo da jen ešto palo ima jedna čovek koji je bio drirektor radio stanice u Sremskoj Mitrovici on je seo u auto tamo nikog nije bilo i on je počeo da snima neke rome koji su već otkidali deo od aviona koji se pušio, nikog još nije bilo ni policije ni vojske.

Taj snimak je došao do Javnog servisa koji je objavio taj snimak u sledećih 20 minuta kompletna planeta je objavila to isto.

Čak je portparol NATO-a je saznao od CNN-a i tu se jedna stvar prelomila i kada su saznali da nisu svemogući i da su počeli da gube medijski rat nakon obaranja nevidljivog.

Marković je dodao da je NATO bio iznenađen otporom Jugoslavije. Oni su morali da pronađu nkei argumetn zašto su počeli sa ovom vojnom akcijom, i sa tom akcijo se i desilo da je NATO izgubio kredibilitet.

Ristić je dodao da je jedan od razloga bombardovanja Jugoslavije je što je NATO hteo da dokaže da je moguć rat i u Evropi.

General Guri komentarišući dešavanja u Moskvi je rekao da čitavu ovu akciju nije mogao da izvede malo broj ljudi.

On je rekao da je vrlo teško obaveštajnim službama da ne naprave grešku, smrt velikog broja ljuda ne može to sve da opravda, u svakom slučaju ova akcija nije amaterski izvedena vidi se da su obučeni od pucanja pojedinačnom vatrom tpo samo obučeni ljudi mogu da rade, rekoaa je on.

Pa smo videli strašne stvari kako teororista kole čoveka to ne može neko ko nije obučen,dodao je on.

Ristić je rekao da ovo nije prva stvar koju izvodi ISIS, kad god oni to rade to rade oni ubeđeni Šehidi koji su ubeđeni da rade pravu stvar zbog vere , nema potplaćenij, već ta stvar koja pokazuje da su oni plaćeni to govori da nema veze sa ISIS-om. Ovo je čista vojna operacija iza koje su službe i to sutra može da se očekije na svakom mestu. I to što američka vlada upozorava svoje građane to je smešno zaključuje Ristić.

Pukovnik Zoltan je rekaoo je da je bila nedovoljno brza reakcija ruske bezbedonosne agencije. sve granice od Moskve su dosta daleko, pitanje je zašto ih nisu uhvatiuli odmah, verovatno su imali podršku i neko ih je obezbeđiveo.

On je dodao da ovde se treba videti kome je ovaj napad odgovarao i ko je hteo da izazove nestabilnost u Rusiji.

- Sasvim je u redu da sačekamo zvaničnu istragu jer ovde je jako puno informacija i dezinformacija - dodao je Zoltan.

Predlog broj 3.

Istoričar Marković je ragujući na ovaj predlog rekao da vi moraju da idu kod socijalista na kurs iz bontona jer oni nikada nisu pravili probleme u Skupštini.

Kako je rekao deo njihovih opozicionih poslanika je kao zalutali metak i nije jasno šta je njihova politička agenda.

Pukovnik Zoltan je komentarišući situaciju u skupštini reako da je to doživeo kao mentalni napad da je odma h promenio kanal.

Gledatelja iz Zrenjanina glasala je za predlog broj 1. sa osvrtom na predlog broj 3 govoreći da su Đilasovi nsilnici više ničim ne mogu da ih iznenade, ona je dodala da oni trebaju da budu zakonski sankcionisani.

Valentina iz Prokuplja je glasala za predlog broj 1. kako je rekla ne možemo da zaboravimo svo ono što nam se događalo.

Radmila je glasala za predlog broj 1. i prokomentrisala je 3. predlog i toaletni papir koji su opozicioni poslanici bacali u Skupštini to govori o njihovom odnosu prema narodu.

Gospodin Guri glasao je za predlog broj 1. na njega je ostavio utisak ubijene male devojčice od 11 i po meseci.

Gospodin zoltan je isto glasao za borj 1. dodajući da ne smemo da zaboravimo jer ako zaboravimo onda dozvoljavamo da se istorija ponovi.

Gledalac Luka glaso je za predlog broj 1. dodajući da je to veoma bitan datum za naš narod i da je dan kada je umrlo međunarodno pravo, ono što ga boli dodaje on je ponjašanje naših subjekata koji sa nekim stranim pasošima podržavaju tu NATO agresiju i smatraju da je bila neophodna.

Gospodin Ljubiša Ristić je glaso za predlog broj 3. dodajući da u ti ljudi zastupnici te agresije i dolaska na vlast uz pomoć stranaca.

Istoričar Marković je glasao za broj 1.

Pobedio je predlog broj 1. "Četvrt veka agresije"