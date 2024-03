Aleksandar Vulin prisustvovao je danas u Ruskom domu konferenciji posvećenoj obeležavanju 25 godine od početka NATO agresije na Srbiju.

Aleksandar Vulin kazao je da se moramo mnogo više baviti posledicama NATO agresije koje traju i danas.

- Mi danas moramo govoriti o onome što su posledice koje i dalje traju od 1999.godine i tog strašnog nekažnjenog zločina, poslednjeg velikog zločina u 20. veku. Rat iz 1999. godine nije prestao, naprotiv, on se protiv Srbije i srpskog naroda u celini vodi i danas. Posledice NATO agresije nisu samo gotovo trajno trovanje naše zemlje i vazduha, nisu samo gotovo trajni pokušaj uništenja srpskog naroda, već su pokušaji uspostavljanja politike koja ima za cilj uništenja svakog drugačijeg pogleda na svet, pokušaja stvaranja sveta u kome nema mesta ni za Boga, ni za naciju, ni za porodicu - poručio je Aleksandar Vulin ističući da Zapad i NATO pakt smatraju da je njihova najveća greška to što Srbiju nisu uništili vojnički.

- Oni smatraju da je njihova najveća greška to što srpski narod nije uništen vojnički, ne politički, već vojnički. Što jednom za svagda 20. vek nije završen uništenjem srpskog naroda. Što se neuspešno pokušavalo u najmanje dva rata. I to smatraju istorijskom greškom. Zato što to nisu uradili vojnički, pokušali su to da urade, i to je posledica NATO agresije, političkom okupacijom Srbije od 5. oktobra 2000. godine do 2012. godine, aktivnim i promišljenim razaranjem vojske, policije, a prvenstveno morala i moralnih vrednosti koje Srbe čine vrednim ponavljanja - poručio je Aleksandar Vulin naglasivši da je uništavanje morala najveća posledica koju je NATO agresija donela sa sobom, te da srpski narod mora da se bori protiv takvih pogubnih posledica.

- To je posledica NATO okupacije i NATO agresije iz 1999. godine, važnija i od topljenja tenkova, uništavanje moralnih vrednosti koje srpskog vojnika i srpskog čoveka čine vrednim ponavljanja. To je posledica NATO okupacije, važnija čak i od pljačkaških privatizacija koje su sprovedene odmah nakon petooktobarskog puča. Uvođenje autošovinizma, pronalaženje pojedinaca koji mrze svoj narod i traže opravdanje za svako zlo koje je učinjeno sopstvenom narodu. To je posledica NATO agresije. A, onda dođete do toga da američki ambasador ovde u našoj zemlji saopšti da će Šiptari na Kosovu biti naoružani najsavremenijim protivoklopnim sistemima i da na to osim predsednika Vučića ne odgovori niti jedan srpski ministar, a o opoziciji i da ne govorim, e to je posledica NATO agresije kada u jedan narod uvedete strah čak i da se brani. To je nastavak rata samo drugim sredstvima. Kada je u najvećem delu srpske vlasti važnije šta misle u ambasadi SAD i Briselu o njima, nego šta o njima misle srpski narod i predsednik Vučić. To je razlog da prihvatimo da smo jedini narod u svetu koji ne treba da se ujedini, da prihvatimo da je ujedinjenje nemoguće, da prihvatimo da je Srpski svet ružna i opasna ideja. Ako prihvatimo da je normalno da se nemačka nacija ujedini nakon dva svetska rata i svih zverstava, a nije normalno da se Srbi ujedine koji su bili na pravoj strani istorije, onda su posledice NATO agresije nepopravljive. Na nama je da ne prihvatimo - poručio je Aleksandar Vulin u Ruskom domu u Beogradu.

Konferenciji posvećenoj obeležavanju 25 godine od početka NATO agresije na Srbiju prisustvovali su i Jevgenij Primakov zamenik ministra spoljnih poslova Rusije i rukovodilac Rosotrudničestva – Federalne agencije po poslovima Udruženja Nezavisnih Država, sunarodnika, emigranata i međunarodne humanitarne saradnje, Vladimir Čizov prvi zamenik predsednika komiteta Federacije za odbranu i bezbednost, ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko kao i brojne ličnosti iz političkog i kulturnog života Srbije i Rusije.